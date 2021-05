11 dự án chống ngập ở TP HCM sắp khởi công

Quý 2 và 3 năm nay, TP HCM sẽ khởi công 11 dự án xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước, tổng vốn hơn 1.000 tỷ đồng, giúp chống ngập nhiều tuyến đường ở thành phố.

Nội dung được đề cập trong kế hoạch thực hiện chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2021-2025, vừa được Sở Xây dựng gửi UBND TP HCM. Các dự án sắp khởi công do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư, kinh phí từ ngân sách thành phố.

Trong 11 dự án, lớn nhất là công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Duy Trinh (TP Thủ Đức), vốn đầu tư 300 tỷ đồng. Dự án thực hiện trên đoạn dài gần 7 km, từ đường 990 đến cầu Võ Khế. Trong đó sẽ lắp đặt hệ thống cống tròn, rộng gần một mét và tái lập, trải nhựa mặt đường phía trên. Kế đến là dự án xây dựng cống thoát nước dài 1,3 km trên đường Lý Chiêu Hoàng (quận 6), vốn đầu tư 100 tỷ đồng. Hai công trình này dự kiến hoàn thành năm 2022, giúp tăng khả năng thoát nước trên tuyến và nhà dân xung quanh.

Đường Nguyễn Duy Trinh chuẩn bị được đầu tư hệ thống thoát nước, tổng vốn 300 tỷ đồng. Ảnh: Gia Minh.

Tại quận 11, dự án cải tạo rạch Đầm Sen dài hơn 600 m sẽ thi công lắp đặt hệ thống cống hộp, vốn đầu tư 84 tỷ đồng, thay thế đường thoát nước cũ đã xuống cấp. Ở các huyện Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn, ba dự án cũng sắp được khởi công gồm: xây dựng hệ thống thoát nước đường Nhơn Đức – Phước Lộc (dài 2 km, vốn gần 84 tỷ đồng); Hương Lộ 2, đoạn từ quốc lộ 22 đến đường Hồ Văn Tắng (dài một km, vốn hơn 64 tỷ đồng); đường Dương Công Khi (vốn 79 tỷ đồng).

Ngoài ra quý 2 và 3 năm nay, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị sẽ khởi công dự án chống ngập đường Tô Ký (quận 12), vốn 77 tỷ đồng; đường số 8 và Lã Xuân Oai (TP Thủ Đức), vốn đầu tư 131 tỷ đồng; đường Triệu Quang Phục (quận 5), vốn 61 tỷ đồng; đường Hàn Hải Nguyên (quận 11), vốn 28 tỷ đồng. Những công trình này dự kiến hoàn thành trong các năm 2022, 2023.

Cùng với thực hiện 11 dự án mới, từ nay đến cuối năm các đơn vị thuộc Sở Xây dựng sẽ đẩy nhanh làm 5 công trình xây dựng, cải tạo thoát nước trên các tuyến Nguyễn Chí Thanh, Trương Công Định, Bàu Cát, Tân Quý và Lê Lai. Đồng thời hoàn thành hai dự án để giải quyết dứt điểm ngập ở đường Tân Quý (quận Tân Phú), Trương Công Định và Ba Vân (quận Tân Bình). Đây là 3 trong tổng 18 tuyến trục chính hiện bị ngập theo thống kê của thành phố.

Ngập nước trên đường Trần Xuân Soạn năm 2020 – một trong các điểm ngập do triều ở TP HCM. Ảnh: Gia Minh.

Sở Xây dựng cũng cho hay Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn một), tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng được đặt mục tiêu hoàn thành trong năm nay. Công trình giúp kiểm soát ngập do triều, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu cho diện tích 750 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố. Dự án khi hoàn thành giúp giải quyết 3 điểm ngập do triều, gồm: đường Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn (quận 7) và quốc lộ 50 (huyện Nhà Bè).

Giai đoạn 2016-2020, các dự án thuộc chương trình giảm ngập tại TP HCM được giao hơn 28.400 tỷ đồng, đạt gần 30% nhu cầu. Từ nay đến năm 2025, nhu cầu vốn cho các công trình chống ngập ước tính cần hơn 101.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố chiếm 31.400 tỷ đồng, còn lại từ vốn Trung ương, PPP, ODA…