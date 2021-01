11 sản phẩm công nghệ sáng tạo 2020

Đã đăng vào 8 Th1, 2021 lúc 15:17 Lượt xem: 5

Bảy thiết bị và bốn ứng dụng được Ban tổ chức chương trình Tech Awards ghi nhận vì những đổi mới, sáng tạo trong năm 2020.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy trao tặng chứng nhận cho các ứng dụng sáng tạo.

Giải thưởng Sản phẩm Sáng tạo 2020 được trao trong hội thảo chuyên đề Vai trò của AI trong khuôn khổ Diễn đàn Công nghệ VnExpress sáng 8/1 TP HCM.

Ứng dụng truy vết Bluezone

Ứng dụng truy vết Bluezone.

Bluezone là ứng dụng truy vết Covid-19, sử dụng kết nối Bluetooth để phát hiện tiếp xúc gần. Ý tưởng phát triển Bluezone được hình thành từ tháng 3/2020, gần như cùng lúc với nhiều nước khác trên thế giới. Ứng dụng được tải về nhiều trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam. Từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 9/2020, số lượt tải Bluezone tăng từ 200 nghìn lên hơn 22 triệu lượt. Theo đơn vị phát triển, ứng dụng này đã giúp tìm ra 1.391 trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm hoặc nghi nhiễm ngoài danh sách truy vết truyền thống.

Camera AI View

Một trong các mẫu camera AI View.

AI View là thương hiệu camera an ninh tích hợp AI do Bkav nghiên cứu và sản xuất, sử dụng chipset Snapdragon. Nhờ AI, camera có thể nhận diện khuôn mặt, đếm số người, xác định khoảng cách xã hội, phân biệt người đeo khẩu trang hay không, tìm chỗ trống trong bãi đỗ xe, xâm nhập vào nơi không được phép hay các hành vi bất thường khác để đưa ra cảnh báo…. Từ tháng 10/2020, AI View được lắp đặt thử nghiệm tại Vườn Quốc gia Phú Quốc để phân tích, nhận diện và cảnh báo cháy rừng.

Tủ lạnh Family Hub

Tủ lạnh giúp kết nối các thành viên trong gia đình qua màn hình chia sẻ.

Được công bố vào tháng 8/2020, dòng tủ lạnh Family Hub của Samsung được trang bị nhiều tính năng mới mẻ. Thiết bị giúp quản lý thực phẩm thông minh, tự động nhắc nhở khi thực phẩm hết hạn, gợi ý món ăn dựa theo lượng thực phẩm có sẵn và sở thích của từng thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, người dùng có thể kết nối các thiết bị thông minh ngay trên Family Hub – trạm điều khiển trung tâm để kiểm soát, quản lý ngôi nhà thông minh. Sản phẩm cũng giúp người dùng giải trí, gắn kết gia đình ngay trong căn bếp.

Điện thoại Galaxy Z Fold2

Galaxy Z Fold2.

Galaxy Z Fold2, trình làng ngày 1/9/2020, hiện là smartphone cao cấp nhất của Samsung. Thiết bị có hai màn hình, với màn hình ngoài kích thước tăng gấp rưỡi so với bản trước, bản lề nhẹ. Samsung cho biết, công nghệ kính gập trên sản phẩm mới có ý nghĩa rất lớn với ngành di động và kỳ vọng công nghệ này sẽ hóa giải bài toán bão hoà thiết kế, tạo nên một sản phẩm tạo ấn tượng về thời trang và công nghệ.

Ứng dụng Grab

Ứng dụng Grab.

Grab là một trong những siêu ứng dụng phổ biến tại Việt Nam, thường xuyên cập nhật công nghệ, tính năng để nâng trải nghiệm người dùng. Khởi đầu là dịch vụ đặt xe, công ty đã mở rộng thêm nhiều sản phẩm khác, như giao hàng, mua đồ ăn, đi chợ… Để vận hành trơn tru, Grab ứng dụng các công nghệ mới để phân tích khối lượng dữ liệu lớn liên quan tới thói quen lái xe của tài xế, nhu cầu của người dùng, tính năng tạo sẵn cung đường, điều hướng thời gian thực…

Trợ lý ảo Kiki

Trợ lý tiếng Việt Kiki.

Trợ lý Tiếng Việt Kiki do đội ngũ Zalo AI phát triển và ra mắt giữa tháng 12/2020, hoạt động trên nhiều nền tảng phần cứng và phần mềm như xe hơi, loa thông minh, ứng dụng nghe nhạc… Kiki được xây dựng dựa trên nhiều công nghệ tiên tiến mà thế giới đang áp dụng, trong đó có AI và Knowledge Graph (Biểu đồ tri thức), dựa trên nền tảng Big Data (Dữ liệu lớn) để thực hiện những tác vụ quan trọng như hiểu tiếng nói, phân tích ngữ nghĩa và giả lập giọng nói dành cho tiếng Việt.

Máy giặt Samsung Addwash

Máy giặt Samsung thế hệ mới AddWash tích hợp công nghệ thông minh.

Dòng máy giặt mới của Samsung tích hợp cửa phụ Add Door, hỗ trợ người dùng bổ sung áo quần còn sót, đồ giặt tay, chất liệu mỏng nhẹ và nước xả bất kỳ lúc nào, giúp tiết kiệm thời gian và tối ưu hiệu quả giặt giũ. Máy có nhiều chế độ, và công nghệ đem lại sự thuận tiện cho người dùng như EcoBubble đánh tan nước giặt, bột giặt, tạo thành bong bóng thấm vào sợi vải nhanh gấp 40 lần so với máy giặt thông thường.

Ngoài ra, ứng dụng Smart Check giúp chẩn đoán sự cố và hướng dẫn cách khắc phục nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí gọi thợ sửa chữa và bảo dưỡng; hay chế độ Eco Drum Clean tự động thông báo khi cần vệ sinh lồng giặt.

TV The Sero

TV The Sero.

The Sero của Samsung với màn hình 4K 43 inch thu hút sự chú ý nhờ có thể tự động xoay dọc – ngang phù hợp với nội dung hiển thị. Khi đặt dọc, thiết bị giống một chiếc smartphone phóng to với chân đế lớn và chống nghiêng. Khi xem nội dung, TV tự động xoay từ dọc sang ngang cho phù hợp. Màn hình đặt dọc tối ưu hoá hơn cho giao diện của ứng dụng livestream, mạng xã hội trên di động. The Sero có thể kết nối nhanh với smartphone của Samsung. Chỉ cần chạm nhẹ điện thoại vào cạnh TV, tín hiệu NFC sẽ được nhận diện và tự động thực hiện các thao tác kết nối.

LG AI DD

LG AI DD.

Giữa năm 2020, LG trình làng dòng máy giặt tích hợp trí tuệ nhân tạo LG AI DD, vận hành dựa trên việc nhận biết khối lượng giặt và chất liệu vải để tự động chọn lựa chế độ giặt tối ưu nhất. Theo LG, AI DD mang đến nhiều lợi ích cho người dùng, như tối ưu hóa các chuyển động giặt, vừa giúp giặt sạch quần áo vừa bảo vệ sợi vải, giúp áo quần được bền lâu hơn, sử dụng dễ dàng không cần chọn chế độ giúp tiết kiệm thời gian.

Ứng dụng Tanca

Nền tảng chấm công Tanca.

Tanca là giải pháp chấm công qua điện thoại, hỗ trợ nhà quản lý biết hàng trăm nhân viên của mình đang ở đâu, làm gì, thuộc ca nào… và tự động chấm công, tính lương. Đại diện Tanca cho biết, sau một năm triển khai, hiện có hơn 100 công ty đăng ký sử dụng ứng dụng, tỷ lệ đi muộn về sớm đã giảm hơn 60%, tỷ lệ quên chấm công giảm hơn 80% và hiệu suất làm việc của doanh nghiệp cũng tăng trên 40%. Cuối tháng 11, công ty Hanet cũng trình làng dòng Camera AI tích hợp nền tảng quản lý nhân sự Tanca.io.

Điện thoại Vsmart Aris Pro

Vsmart Aris Pro.

Vsmart Aris Pro được đánh giá cao khi là smartphone Việt Nam đầu tiên và là smartphone thứ hai trên thế giới có camera ẩn dưới màn hình. Bên cạnh đó, sản phẩm còn tích hợp chip bảo mật lượng tử Quantum QRNG từ ID Quantique (Thụy Sĩ) và công nghệ khóa xác thực FIDO2, giúp bảo mật dữ liệu về ngân hàng, tài chính và y tế cá nhân. Công nghệ FIDO2 được Diễn đàn Kinh tế thế giới nhận định là công nghệ đột phá trong việc đảm bảo chuyển đổi số an toàn.

Hội thảo Vai trò của AI trong kỷ nguyên kết nối mới là một trong ba phiên chuyên đề của Diễn đàn Công nghệ VnExpress, diễn ra trong hai ngày 7 và 8/1 TP HCM. Tại sự kiện, đại diện các bộ, ngành, các công ty công nghệ Việt Nam, đại diện các nhà mạng lớn trong nước, các chuyên gia về trí tuệ nhân tạo hàng đầu… sẽ chia sẻ góc nhìn cùng những thách thức với nền công nghệ trong nước trước một kỷ nguyên mới.

Diễn đàn nằm trong chuỗi sự kiện Tech Awards của VnExpress.

