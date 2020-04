62 chốt kiểm soát ở Sài Gòn hoạt động thế nào

Đã đăng vào 4 Th4, 2020 lúc 20:27 Lượt xem: 5

Tất cả cửa ngõ, bến xe, nhà ga, sân bay đều có chốt kiểm soát do lực lượng cảnh sát phối hợp quân đội, y tế, thanh tra giao thông… kiểm tra việc phòng chống Covid-19.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong quyết định lập 62 chốt kiểm soát, hoạt động 24/24, bắt đầu từ ngày 4/4 đến hết ngày 15/4, hoặc khi có yêu cầu mới về việc kiểm soát dịch Covid-19. Việc này không phải là phong toả thành phố.

16 chốt chính (cấp thành phố) đặt tại: Trạm thu phí Long Phước (cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây), cao tốc Trung Lương, cầu Đôi (đường Trần Văn Giàu), đường Ba Làng, đường Xuyên Á (quốc lộ 22), cầu Phú Cường, cầu Vĩnh Bình, cầu vượt Sóng Thần, quốc lộ 1K, quốc lộ 50, quốc lộ 1A, cầu Đồng Nai, bến xe Miền Tây, bến xe miền Đông, sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái.

Lực lượng tham gia gồm: Công an thành phố, Sở Y tế, Bộ Tư lệnh thành phố, Thanh tra giao thông, Ban Quản lý An toàn thực phẩm, quản lý thị trường. Tổ trưởng mỗi tổ là công an.

Chốt kiểm soát tại ngã tư Bình Phước, quận Thủ Đức, chiều 2/4. Ảnh: Mạnh Tùng.

46 trạm phụ (cấp quận huyện) gồm lực lượng công an, y tế, dân quân; được lập tại khu vực giáp ranh Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Long An như phà Cát Lái, bến đò Tân Lập, cầu Thầy Cai, ga Sài Gòn, ga Bình Triệu, cảng Hiệp Phước… (danh sách 46 chốt phụ).

Ngoài ra, 24 quận huyện có trách nhiệm rà soát, bố trí lực lượng kiểm soát đường mòn, lối mở, bến thủy nội địa tiếp giáp với các tỉnh.

Lực lượng chức năng tại các chốt sẽ kiểm soát việc chấp hành các quy định của Thủ tướng và ngành Y tế về phòng chống Covid-19; kiểm dịch y tế và giám sát người, xe ra vào thành phố; xử lý các hành vi vi phạm…

Trước đó, từ ngày 1/4, theo yêu cầu của Sở Giao thông Vận tải, thanh tra giao thông phối hợp cùng CSGT tổ chức 10 chốt ở các cửa ngõ để kiểm soát ôtô (kinh doanh) ra vào thành phố. Sau 4 ngày kiểm tra, hầu hết người dân, doanh nghiệp chấp hành quy định về phòng chống dịch của thành phố.

Hiện, TP HCM ghi nhận 53 ca nhiễm nCoV (trong đó có 24 ca đã bình phục); 7.113 người đang được theo dõi tại các khu cách ly của thành phố và quận huyện; 1.788 người đang cách ly tại nhà.

