72 căn hộ ở Sài Gòn bị phong tỏa

72 căn hộ tại chung cư trên đường Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, bị phong tỏa do đây là nơi ở của ca nghi nhiễm nCoV có thời gian sống cùng “bệnh nhân 1440”.

“Cơ quan chức năng đang kiểm tra lại và Bộ Y tế xem xét để công bố ca bệnh này”, nguồn tin của VnExpress nói trưa 28/12 và cho biết ngành y tế thành phố phối hợp địa phương truy vết các trường hợp liên quan ca nghi nhiễm.

Trưa nay, hơn chục dân quân tự vệ, dân phòng và công an lập hàng rào, trúc trực ở 4 dãy nhà cao 10 tầng tại lô B của chung cư Sư Vạn Hạnh. Công tác phong tỏa và phun xịt khử trùng khu vực thực hiện tối 27/12. Người dân ở chung cư được yêu cầu hạn chế ra ngoài. Một số hộ dân được người thân đem đồ ăn tới.

Chung cư ở đường Sư Vạn Hạnh, quận 5 đang bị phong tỏa. Ảnh: Đình Văn.

Ca nghi nhiễm nCoV là nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, sống ở lầu 4 chung cư. Người này được xác định có thời gian 3 tháng ở cùng “bệnh nhân 1440” tại Myanmar, sau đó cùng nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn, lối mở.

Ngày 27/12, người này được cách ly tại khu cách ly quận 5. Kết quả xét nghiệm cùng ngày xác định nam thanh niên dương tính nCoV. Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, sức khỏe ổn định song có nghẹt mũi, ho đờm.

Thông tin điều tra dịch tễ cho thấy, ngày 15/12 người này đi cùng “bệnh nhân 1440” từ Myanmar đến Mae Sot (Thái Lan), ở khách sạn cùng 5 người khác. Ngày 23/12, nhóm 7 người từ Bangkok đến Campuchia. Sau đó, 6 người trong đoàn từ Campuchia về Việt Nam (không rõ qua cửa khẩu tỉnh nào). Khi đến Việt Nam, cả nhóm đi bằng xe 7 chỗ (màu trắng, không rõ biển số và tài xế).

Trên đường di chuyển về TP HCM, “bệnh nhân 1440” và một người phụ nữ tách ra để về miền Tây. Hiện “bệnh nhân 1440” điều trị tại Vĩnh Long, người phụ nữ đã được cách ly ở Bệnh viện đa khoa Sa Đéc (Đồng Tháp).

Liên quan “bệnh nhân 1440”, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long xác định người này về nhà tại huyện Mang Thít hôm 24/12. Lúc đầu, anh ta khai nhập cảnh trái phép ở biên giới tỉnh Tây Ninh, đi qua một số địa phương rồi về Vĩnh Long. Tuy nhiên sau đó người này lại nói nhập cảnh trái phép ở khu vực cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang) rồi đi qua TP Tân An, Long An.

13 trường hợp tiếp xúc gần (F1) “bệnh nhân 1440” hiện cho kết quả âm tính lần một. Những người này gồm cha, mẹ bệnh nhân, cán bộ công an, nhân viên y tế, người chạy xe ôm, chủ tiệm tạp hóa ở huyện Mang Thít, tiếp tục cách ly tại trung tâm y tế. Ngoài ra, hơn 120 trường hợp F2 đang được theo dõi, cách ly tại nhà.

