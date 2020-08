75 năm ngoại giao Việt Nam: Định vị đất nước trong cục diện mới

Đã đăng vào 24 Th8, 2020 lúc 15:46 Lượt xem: 3

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự, phát biểu và chỉ đạo hội thảo.

Cùng dự có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Ngoại giao, những nhà ngoại giao, nhân chứng lịch sử, chuyên gia, diễn giả uy tín, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành và cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, đây là dịp tri ân các thế hệ cán bộ tiền bối, kết nối giữa các thế hệ ngoại giao, giáo dục cho thế hệ hiện tại truyền thống vẻ vang của ngành.

Theo Phó Thủ tướng, cách đây 75 năm, nền ngoại giao Việt Nam hiện đại đã ra đời và vinh dự được Bác Hồ – vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên trực tiếp lãnh đạo.

Mắt xích quan trọng trong nhiều liên kết khu vực, toàn cầu

Trong suốt 75 năm qua, ngành ngoại giao đã luôn đồng hành cùng dân tộc, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và có những bước trưởng thành vượt bậc, đạt được nhiều thành tựu to lớn, góp phần quan trọng cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như sự nghiệp đổi mới, hội nhập và bảo vệ Tổ quốc, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Từ một quốc gia bị bao vây, cấm vận, đến nay, Việt Nam đã thiết lập khuôn khổ quan hệ ổn định, lâu dài với 30 đối tác chiến lược và đối tác toàn diện. Mở rộng và đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất với các nước, nhất là các đối tác có tầm quan trọng chiến lược đối với sự phát triển, an ninh, tạo sự đan xen, gắn kết giữa lợi ích của ta với các nước.

Việt Nam đã trở thành mắt xích quan trọng trong nhiều liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu, tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do, qua đó tạo ra động lực mới cho phát triển.

Những thành tích Việt Nam đạt được thể hiện rõ nét vị trí, vai trò của ngành ngoại giao và công tác đối ngoại. Đây là “điểm sáng” trong toàn bộ những thành tựu chung của đất nước, khẳng định tính đúng đắn của đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế và các chủ trương đối ngoại của Đảng.

“Ngành ngoại giao đang bước vào thời kỳ chiến lược mới của đất nước với tâm thế mới. Thế và lực của đất nước ngày càng được tăng cường do những thành tựu và kinh nghiệm gần 35 năm đổi mới và hội nhập quốc tế mang lại, vị thế đất nước ngày càng nâng cao trên trường quốc tế.

Như Bác Hồ đã căn dặn: “Chúng ta có quyền tự hào nhưng chúng ta không được tự mãn” với những gì đã đạt được. Bởi lẽ, trong giai đoạn chiến lược mới của đất nước, môi trường đối ngoại có nhiều biến động lớn, phức tạp và khó lường, thời cơ nhiều hơn song thách thức cũng gia tăng”, Phó Thủ tướng nói.

Biến nguy thành cơ

Phó Thủ tướng nhận định, trong những năm qua, đặc biệt từ đầu năm 2020, với tác động của đại dịch Covid-19, tình hình thế giới và khu vực đang chuyển biến nhanh chóng, sâu sắc và khó lường.

Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là nguyện vọng của các dân tộc trên thế giới, song thế giới và khu vực đang gặp nhiều thách thức hơn. Tình trạng kinh tế suy thoái nghiêm trọng, cạnh tranh chiến lược nước lớn gia tăng, thách thức về an ninh biển đảo, nhất là những diễn biến phức tạp trong vấn đề Biển Đông, sự nổi lên của các thách thức an ninh phi truyền thống như dịch bệnh, an ninh nguồn nước, môi trường…đã và đang tác động trực tiếp, nhiều chiều tới Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, củng cố vững chắc môi trường quốc tế thuận lợi, thu hút các nguồn lực cho phát triển và nâng cao vị thế đất nước đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao cho công tác đối ngoại.

Làm sao “biến nguy thành cơ” và định vị đất nước một cách có lợi nhất trong cục diện mới đang định hình là yêu cầu cấp thiết của công tác đối ngoại. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết tổng kết hoạt động ngoại giao 75 năm qua, nhất là đánh giá thực hiện Nghị quyết của Đại hội XII của Đảng là dịp để kiểm nghiệm những bài học kinh nghiệm quý báu của ngoại giao.

Tăng thêm bản lĩnh, tích luỹ thêm kinh nghiệm, kiến thức, dám đổi mới, năng động, sáng tạo tiếp cận theo cách mới… để xây dựng một nền ngoại giao hiện đại.

Phó Thủ tướng đề nghị các đại biểu dự hội thảo tập trung đánh giá, làm sâu sắc hơn những đóng góp của ngành ngoại giao, nhất là trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước.

Làm rõ hơn những bài học lớn về đối ngoại, phân tích bản sắc của ngoại giao Việt Nam, để từ đó ngoại giao trong giai đoạn mới phát huy tốt hơn những kinh nghiệm, truyền thống quý báu của các thế hệ đi trước.

Đánh giá yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra cho công tác đối ngoại, từ việc tiếp tục đổi mới tư duy đến làm thế nào phát triển các mối quan hệ song phương đi vào chiều sâu hiệu quả thực chất; đẩy mạnh và nâng tầm ngoại giao đa phương…

Phó Thủ tướng cũng mong muốn các đại biểu cùng đề xuất những biện pháp để tăng cường thống nhất nhận thức và nâng cao hiệu quả phối hợp, tạo đồng thuận giữa các binh chủng đối ngoại cũng như giữa các bộ, ngành, địa phương, tạo thành sức mạnh tổng hợp to lớn trên mặt trận đối ngoại, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Đề xuất những giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đối ngoại theo hướng ngày càng bản lĩnh, chuyên nghiệp, hiệu quả; đồng thời đưa ra các khuyến nghị về xây dựng nền ngoại giao hiện đại để đáp ứng tốt nhất những yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

