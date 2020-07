Australia tăng ca nCoV cao kỷ lục

Đã đăng vào 30 Th7, 2020 lúc 15:02 Lượt xem: 3

Australia tăng kỷ lục hơn 700 ca nhiễm mới nCoV trong 24 giờ qua, trong bối cảnh Covid-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới các viện dưỡng lão.

Bang Victoria, vùng dịch nghiêm trọng nhất Australia, hôm 30/7 báo cáo thêm 723 ca nhiễm và ba ca tử vong, vượt xa số ca nhiễm mới kỷ lục toàn quốc với 549 trường hợp hôm 27/7.

Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrew cho biết số ca nhiễm mới tăng nhanh liên quan một phần đến các ca nhiễm trong viện dưỡng lão. Hầu hết những ca tử vong gần đây đều ở độ tuổi 70-90.

Tại Epping Gardens, một trong những viện dưỡng lão bị Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, xe cứu thương đã được huy động hôm 29/7 để vận chuyển thi thể của cư dân tử vong. Nhân viên y tế cũng dùng cáng để hỗ trợ đưa những người cao tuổi khác tới bệnh viện.

Nhân viên y tế vận chuyển cao tuổi ở viện dưỡng lão Epping Gardens, thành phố Melbourne, lên xe cứu thương hôm 30/7. Ảnh: AFP.

Các khu vực khác ở Australia vẫn trong tình trạng báo động sau khi bang Queensland báo cáo ba ca nhiễm mới nCoV. Một số trường học ở Sydney, bang New South Wales, đã đóng cửa do lo ngại thành phố lớn nhất đất nước có thể bùng phát dịch không kiểm soát. New South Wales cùng ngày ghi nhận thêm 18 ca nhiễm mới, tương tự các ngày trước.

Australia được đánh giá là một trong những nước ngăn Covid-19 thành công, khi báo cáo rất ít hoặc không ghi nhận thêm ca nhiễm mới trong những tuần gần đây. Tuy nhiên thành phố Melbourne đã tăng thêm hàng nhìn ca nhiễm kể từ giữa tháng 6, được cho là bắt nguồn từ ổ dịch ở một khách sạn dành cho người cách ly.

Australia đã cử 1.400 nhân viên quân sự và 5 đội y tế khẩn cấp, thường được triển khai tới các vùng thảm họa, đến những viện dưỡng lão ở Melbourne để ngăn Covid-19.

Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 17,1 triệu người nhiễm và gần 670.000 người chết. Australia hiện ghi nhận hơn 15.500 ca nhiễm và hơn 170 ca tử vong.

Ngọc Ánh (Theo AFP)

Nguồn VnExpress