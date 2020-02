Báo cáo Thủ tướng việc đo nồng độ cồn có lây virus corona

Bộ Y tế khẩn trương có ý kiến trước băn khoăn, lo ngại về việc sử dụng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn trong khí thở có thể lây bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là nCoV.

Thời gian vừa qua, có nhiều ý kiến băn khoăn, lo ngại về việc sử dụng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn trong khí thở đối với người tham gia giao thông có thể lây bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là nCoV.

Thừa lệnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Y tế khẩn trương có ý kiến chính thức bằng văn bản về việc này để công khai cho nhân dân được biết, báo cáo Thủ tướng trước ngày 4/2.

Tại cuộc họp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV), Bộ trưởng Mai Tiến Dũng kiến nghị Bộ Y tế kiểm tra và tuyên bố ngay việc sử dụng thiết bị kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông có làm tăng nguy cơ lây dịch hay không? Nếu có, Bộ Công an chỉ đạo dừng ngay việc này.

Phó chủ tịch chuyên trách UB ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới đã nêu quan điểm về mặt kỹ thuật, máy đo nồng độ cồn có van 1 chiều nên chỉ thổi vào được chứ không hít lại được.

Hơn nữa, quy trình kiểm tra của Bộ Công an hiện nay là mỗi người thổi một ống, không thổi chung nên không lo người thổi bị lây nhiễm qua quá trình thổi. Ông kiến nghị Bộ trưởng Công an chỉ đạo trước mỗi ca tuần tra cần sát trùng máy đo nồng độ cồn. Với các cán bộ chiến sĩ, tuyệt đối phải sử dụng găng tay và đeo khẩu trang do tiếp cận nhiều người. Nếu làm như vậy sẽ không sợ lây nhiễm.

Ông Hùng cũng kiến nghị Bộ trưởng GTVT tham mưu để Thủ tướng chỉ đạo các phương tiện giao thông công cộng, lái xe khách, xe buýt, taxi và kể cả khách đi các phương tiện này đeo khẩu trang.

