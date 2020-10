Bão Saudel giảm hai cấp

Đã đăng vào 24 Th10, 2020 lúc 13:29 Lượt xem: 3

7h sáng 24/10, tâm bão Saudel cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160 km, sức gió tối đa 115 km/h (cấp 11), giảm hai cấp so với chiều qua.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), hôm nay bão theo hướng Tây, tốc độ 20 km một giờ và tiếp tục giảm cấp. 7h ngày 25/10 tâm bão cách đất liền Hà Tĩnh – Quảng Trị khoảng 220 km về phía Đông, sức gió giảm còn 75 km/h, cấp 8.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong hôm nay (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên) từ vĩ tuyến 15,5 đến 20; từ kinh tuyến 107 đến 115. Tàu thuyền hoạt động trong vùng này đều có nguy cơ hứng chịu gió giật mạnh.

Trong hai ngày tới, bão giữ hướng Tây, tốc độ 15-20 km mỗi giờ, đổ bộ vào các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Nhiều khả năng trước khi vào bờ, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới do chịu tác động của khối không khí lạnh khô từ phía bắc tràn xuống cùng nhiệt độ mặt nước biển thấp.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão Saudel. Ảnh: NCHMF.

Đài Hải quân Mỹ ghi nhận sáng nay sức gió mạnh nhất của bão Saudel là 117 km/h, đến 13h ngày 25/10 suy yếu còn 80 km/h. Khi ở trên vùng bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sức gió giảm còn 63 km/h.

Đài Nhật Bản ghi nhận sáng nay gió bão mạnh 110 km/h; đến 7h sáng mai giảm còn 90 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới khi vào bờ.

Đánh giá về tác động của cơn bão, đài NCHMF dự báo từ tối nay 24/10, vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật tăng hai cấp, sóng biển cao 2-4 m; biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

So với các cơn áp thấp nhiệt đới hay bão trước, dự báo lượng mưa của bão Saudel thấp. Tổng lượng mưa từ đêm nay đến sáng 26/10 ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế phổ biến 50-150 mm.

Phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai chiều 23/10, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nói dù khả năng suy yếu, bão Saudel tiếp tục đổ bộ vào miền Trung, khu vực vừa gánh chịu hậu quả bão, mưa lũ liên tiếp. “Thêm bất cứ tác động nào, gió mạnh, mưa to cũng dễ dàng gây tổn thất nặng nề”, ông Cường nói, lưu ý các địa phương không được chủ quan.

Các tỉnh ven biển miền Trung được yêu cầu hướng dẫn, đảm bảo an toàn đối với tàu thuyền, quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi, chủ động quyết định việc cấm biển. Địa phương cần kiểm tra an toàn hồ đập, đê điều, nhất là các công trình xung yếu, đang thi công; khu vực sạt lở; chủ động điều tiết các hồ chứa, dành dung tích phòng lũ để ứng phó với đợt mưa lũ do bão Saudel.

Với hộ dân đang ở nhà yếu, khu vực ven biển, vùng trũng thấp thường xuyên bị ngập lụt, nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, địa phương cần tổ chức sơ tán dân, tổ chức chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây lớn có nguy cơ gẫy đổ.

Saudel là cơn bão thứ 8 ở Biển Đông trong năm nay. Hai tuần qua, Biển Đông xuất hiện hai áp thấp nhiệt đới và hai cơn bão, đều ảnh hưởng đến miền Trung, gây mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất. Thống kê đến sáng 24/10, mưa lũ, sạt lở đất làm 119 người chết, 19 người mất tích.

