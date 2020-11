Bão số 10 tiến vào bờ, Quảng Nam khẩn trương sơ tán dân trước 11h ngày 4/11

Đã đăng vào 4 Th11, 2020 lúc 9:10 Lượt xem: 4

Chiều nay, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh vừa có văn bản về chủ động ứng phó với bão Goni (bão số 10) và tình hình mưa lũ.

Theo dự báo, lúc 4h sáng nay, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10km.

Để ứng phó bão số 10, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tình hình mưa lũ để chủ động ứng phó kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 10

Quảng Nam yêu cầu sơ tán, di dời dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm trước 11h ngày 4/11

Kiểm tra, rà soát, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực được cảnh báo có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước.

Hoàn thành việc di dời trước 11h ngày 4/11, đồng thời đảm bảo lương thực, các nhu cầu thiết yếu tại nơi tổ chức sơ tán tập trung.

Đối với các địa phương miền núi có nguy cơ cao xảy ra trượt lở đất đá cần tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân chủ động quan sát khi thấy các dấu hiệu bất thường như: nứt đất, nứt nhà, cây nghiêng, nước chảy sườn đồi chuyển màu,… cần chủ động di chuyển đến nơi an toàn.

Các địa phương ven biển, cửa sông rà soát đảm bảo an toàn các trụ sở sơ tán tập trung, sẵn sàng phương án sơ tán dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm khi có tình huống xấu do ảnh hưởng của bão.

Hướng dẫn các tàu, thuyền đã vào bờ hoặc vào khu neo đậu tránh bão trên địa bàn tổ chức sắp xếp neo đậu chắc chắn, an toàn nhằm tránh va đập do ảnh hưởng của gió bão; hướng dẫn di chuyển, gia cố đảm bảo an toàn các lồng bè nuôi trồng thủy sản, hải sản. Kiên quyết không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè, hoàn thành trước 16h ngày 4/11.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn; kiên quyết không cho người, phương tiện đi qua những khu vực ngập sâu, nguy hiểm, nơi dễ sạt lở đất.

Kiểm tra công tác dự trữ lương thực, các mặt hàng thiết yếu ở địa phương, nhất là ở những địa phương dễ bị cô lập, chia cắt do bão lũ; chỉ đạo Nhân dân tự dự trữ lương thực, các nhu yếu phẩm đảm bảo sinh hoạt từ 7-10 ngày.

Sở GD-ĐT, các địa phương và các trường ĐH, CĐ, trung cấp chủ động quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học tùy tình hình thực tế diễn biến của bão số 10 và mưa lũ.

5 tỷ đồng xây 30 ngôi nhà cho người dân ở Trà Leng Sáng nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận 5 tỷ đồng của Công ty CP ô tô Trường Hải (Thaco) hỗ trợ xây nhà cho đồng bào Trà Leng (huyện Nam Trà My). Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, vụ sạt lở thôn 1 (xã Trà Leng) đã vùi lấp 55 người. Trong đó, 33 người sống, 8 người chết, 14 người khác đang mất tích. Theo ông Nguyễn Một, Giám đốc Truyền thông Thaco: Với số tiền này, chúng tôi dự định xây dựng khoảng 30 ngôi nhà cho đồng bào. Sau khi tỉnh khảo sát và lựa chọn địa điểm, tùy vào tình hình thực tế, Thaco sẽ tính toán thiết kế và triển khai xây dựng, đảm bảo cho bà con có được những ngôi nhà kiên cố, an toàn khi có bão lũ, sạt lở đất. Trong đợt này, Thaco cũng hỗ trợ cho người dân tỉnh Quảng Ngãi chịu ảnh hưởng bão số 9 là 2 tỷ đồng, người dân huyện Núi Thành (Quảng Nam) 1 tỷ đồng.

Lê Bằng

Nguồn Vietnamnet.vn