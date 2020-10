Bão số 7 ngày mai đổ bộ, Bắc Bộ và miền Trung mưa to gió lớn

Đã đăng vào 13 Th10, 2020 lúc 11:18 Lượt xem: 3

Theo Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm, lúc 7h sáng nay, bão số 7 cách đất liền Thanh Hóa – Hà Tĩnh 700km về phía Đông.

Bão đang mạnh cấp 9, giật cấp 11, với tốc độ di chuyển nhanh, 20-25km/h.

Dự báo hướng đi của bão số 7. Ảnh: Tổng cục Phòng chống thiên tai

“Khả năng trong 36-48 giờ tới sẽ ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ”, ông Khiêm nói.

Theo ông Khiêm, các dự báo quốc tế về bão Nangka khá tương đồng. Đài Nhật Bản dự báo tối 14/10, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, đài Mỹ và Hong Kong đều dự báo bão sẽ ảnh hưởng vào chiều 14/10.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo sáng sớm 14/10, bão sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ và đến chiều cùng ngày sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh nên từ đêm naym ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Từ trưa 14/10, khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh – Hà Tĩnh, có gió mạnh, thời điểm gió mạnh nhất từ khoảng giữa chiều đến đêm nay 14/10.

Dự báo, do thủy triều dâng cao kết hợp với bão đổ bộ, các tỉnh ven biển Quảng Ninh – Nghệ An có sóng từ 2-4m, nước biển dâng từ 0,5-0,8m.

Ông Khiêm cho hay, các tỉnh Trung Trung Trung Bộ ngày và đêm nay có mưa to 50-100mm, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế 100-150mm. Từ ngày 14-16/10 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to và giông rải rác với tổng mưa phổ biển 150 – 350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Trong đó, trọng tâm mưa tại có khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Thời gian mưa lớn từ đêm 14 đến sáng 16/10.

Từ 14-16/10, trên các sông khu vực Bắc Bộ xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-4m. Mực nước đỉnh lũ sông Thao, sông Chảy, sông Bôi, sông Bùi có khả năng lên BĐ2-BĐ3, sông Hoàng Long lên mức BĐ1-BĐ2.

Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và ngập úng cục bộ tại Hoà Bình, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh.

Đối với tình hình lũ tại Trung Bộ, ông Khiêm cho biết, lũ trên một số hệ thống sông vẫn nghiêm trọng.

“Hiện nay lũ trên sông Thạch Hãn (Quảng Trị) đã đạt đỉnh 7,17m và đang xuống chậm. Dự báo, đêm nay, lũ trên sông Thạch Hãn xuống 6,4m, sông Bồ 4,7m, tuy nhiên lũ vẫn trên báo động 3. Tình trạng ngập úng vẫn diễn ra và có thể giảm trong ngày mai và ngày kia”, ông Khiêm nói.

28 chết người do mưa lũ ở miền Trung

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, tính đến 22h ngày 12/10, có 217 xã, phường/111.329 hộ bị ngập.

Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam vẫn tiếp tục diễn ra và khả năng kéo dài trong những ngày tới, đặc biệt tại các huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh (Quảng Bình); Vĩnh Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Gio Linh, Hải Lăng, TP Đông Hà (Quảng Trị); Quảng Điền, Phong Điền, TP Huế, Hương Thủy, Hương Trà (Thừa Thiên Huế)…

Mưa lũ làm 28 người chết, 12 người mất tích; 15 nhà bị sập đổ, hư hỏng; 131.077 nhà bị ngập; 137 điểm Quốc lộ; 11.576m đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng.

Hiện nay, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đã có báo cáo, tờ trình đề xuất về nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp hàng dự trữ quốc gia, gồm 6.500 tấn gạo; 5,5 tấn lương khô; 20.000 thùng mỳ tôm; các loại thuốc, hóa chất khử trùng và vật tư, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn.

Hương Quỳnh

Nguồn Vietnamnet.vn