Bệnh nhân 1440 xét nghiệm lần 8 vẫn dương tính với nCoV

Đã đăng vào 11 Th1, 2021 lúc 8:56 Lượt xem: 2

Theo người đứng đầu ngành y tế tỉnh Vĩnh Long, sức khỏe bệnh nhân 1440 vẫn ổn định. “Qua kết quả xét nghiệm 8 lần, bệnh nhân 1440 vẫn dương tính, nhưng không có gì bất thường”, ông Minh nói.

Theo ông Minh, có những bệnh nhân phải điều trị Covid-19 trên 2 tháng, vì hoạt lực của virus cao.

“Các bệnh nhân khác trung bình khoảng 4 tuần là có kết quả âm tính còn bệnh nhân 1440 mới điều trị hơn 2 tuần”, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long nói.

Bệnh nhân 1440 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Vĩnh Long

Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, kết quả xét nghiệm 15 trường hợp F1 của bệnh nhân 1440 đều âm tính lần 2 với nCoV.

Bệnh nhân 1440 (33 tuổi, quê Mang Thít, Vĩnh Long) nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, qua tuyến biên giới ở tỉnh An Giang. Cùng vượt biên với người này còn có các bệnh nhân 1451, 1452, 1453.

Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt giam 5 bị can để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” liên quan đến bệnh nhân 1440.

Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” liên quan đến bệnh nhân 1440.

T.Chí

Nguồn Vietnamnet.vn