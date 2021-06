Bình Dương phát hiện 2 ca nghi Covid-19

Đã đăng vào 5 Th6, 2021 lúc 14:31 Lượt xem: 10

CDC Bình Dương ghi nhận hai nhân viên làm trong công ty bất động sản tại TP Dĩ An nghi nhiễm sau khi tiếp xúc với người đàn ông Hà Nội.

Ngày 5/6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Dương cho biết nữ nhân viên 28 tuổi (ngụ TP Dĩ An) và nam nhân viên 25 tuổi (ngụ TP Thủ Đức) làm việc tại một công ty bất động sản ở khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV. Cả hai chưa được Bộ Y tế công bố nên được cho là nghi nhiễm.

Theo điều tra dịch tễ, một người đàn ông làm trong ngành bất động sản Hà Nội từ Bình Dương về, xét nghiệm dương tính. Tỉnh Bình Dương lấy mẫu sàng lọc những người tiếp xúc với người này, kết quả xét nghiệm hai nhân viên trên dương tính. Ngoài ra, hai người cùng làm việc tại đây trở về Hà Tĩnh, xét nghiệm cũng có kết quả dương tính Covid-19.

CDC Bình Dương tiến hành phong tỏa, phun xịt khử khuẩn nơi làm việc và ở của hai nhân viên trên, tiếp tục truy vết những người tiếp xúc để khoanh vùng dập dịch.

Một điểm phong tỏa tại TP Thuận An sau khi có liên quan đến ca nhiễm Covid-19. Ảnh: Yên Khánh

Liên quan đến các ca nghi nhiễm trên, ngành y tế tỉnh Bình Dương thông báo những ai đến các địa điểm sau cần liên hệ với trung tâm y tế để khai báo:

– Quán trà sữa Gong Cha, Đại lộ Bình Dương, TP Thủ Dầu Một từ ngày 30/5;

– Nhà thuốc Pharmacy đường Nguyễn An Ninh, TP Dĩ An từ ngày 2/6;

– Siêu thị Family Mart đường Nguyễn An Ninh, TP Dĩ An từ ngày 2/6;

– Quán Cháo lươn xứ Nghệ đường Nguyễn An Ninh, TP Dĩ An từ ngày 30/6;

– Quán bún mắm bà Năm, đường Trần Quốc Toản, TP Dĩ An từ ngày 3/6;

– Nhà sách Hoàng Phúc, đường Nguyễn Trãi, TP Dĩ An từ ngày 3/6;

– Sạp trái cây ven đường gần chợ Xóm Vắng (từ trường học lái xe Sóng Thần, TP Dĩ An đi lên chợ phía tay phải) từ ngày 3/6.

Từ ngày 27/4 đến nay, Bình Dương ghi nhận 3 ca Covid-19. Nhiều khu vực ở TP Thủ Dầu Một, TP Dĩ An và TP Thuận An bị phong tỏa do liên quan đến các ca nhiễm từ TP HCM. Ngày 2/6, tỉnh này cũng quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 với TP Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An; hai thị xã Bến Cát, Tân Uyên và một số xã có khu công nghiệp ở huyện Bàu Bàng. Các huyện còn lại thực hiện giãn cách Chỉ thị 19. Trong đó phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một và phường Bình Chuẩn, TP Thuận An thực hiện giãn cách Chỉ thị 16.

Yên Khánh – Phước Tuấn

Nguồn VnExpress