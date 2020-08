BOT Bến Lức chuyển sang thu phí không dừng

Đã đăng vào 7 Th8, 2020 lúc 21:40 Lượt xem: 6

LONG AN – Trạm BOT đường tỉnh 803 Bến Lức – Đức Hòa nhập thiết bị trị giá 30 tỷ đồng để chuyển sang thu phí không dừng trong bốn tháng tới.

Sở Giao thông Vận tải Long An ngày 7/8 cho biết, UBND tỉnh này vừa phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống thu phí tự động không dừng trạm BOT đường tỉnh 830 Bến Lức – Đức Hòa. Nhà đầu tư sẽ lắp đặt hệ thống thu phí không dừng (ETC) tại hai trạm Bến Lức và Đức Hòa (mỗi trạm có 6 làn).

Trạm thu phí BOT Bến Lức cuối năm 2019. Ảnh: Hoàng Nam

Ông Nguyễn Anh Tài, Giám đốc Công ty TNHH BOT ĐT830 thông tin, dự án bao gồm hệ thống thu phí ETC và MTC (thu phí hỗn hợp), kết nối Back-End của đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tự động và hệ thống quản lý, giám sát của Sở Giao thông Vận tải Long An, Tổng cục Đường bộ.

Hiện các thiết bị được nhập từ nước ngoài về, dự kiến đưa vào vận hành trong bốn tháng tới. Ban đầu hệ thống xử lý với tốc độ xe qua trạm tối đa 40 km/h và lên đến 120 km/h trong tương lai. Việc triển khai hình thức đa làn tự động sẽ không còn barrier (rào chắn) tự động và đảo phân làn.

Dự án đường ĐT 830 được UBND Long An phê duyệt năm 2016, dài 24 km, rộng 17 m, 4 làn xe, xây mới 8 cầu, tốc độ 80 km/h. Trên tuyến có hai trạm thu phí thuộc xã An Thạnh, huyện Bến Lức và xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa. Tổng kinh phí dự án hơn 1.000 tỷ đồng, dự kiến thu phí trong 19 năm.

Giá vé 25.000-165.000 đồng mỗi lượt. Riêng ôtô người dân hai bên tuyến không dùng kinh doanh vận tải sẽ được miễn phí; xe của doanh nghiệp nằm trên tuyến chỉ thu phí một lần và được giảm 20%. Hiện, mỗi ngày có khoảng 7.000 lượt xe qua trạm, tăng so với 4.500-5.000 lượt của thời gian đầu thu phí.

Giữa tháng 6, Chính phủ chỉ đạo đến cuối năm, các dự án BOT đường bộ chưa lắp đặt hệ thống thu phí tự động sẽ phải dừng hoạt động.

Cả nước hiện có 35 trạm BOT trên quốc lộ 1 và quốc lộ 14 đã lắp ETC. Hai trạm trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và ở Phả Lại sẽ hoạt động trong tháng 7. Dự án Nội Bài – Lào Cai, Long Thành – Dầu Giây, Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Long Thành – Bến Lức chưa được lắp hệ thống ETC do thiếu vốn đầu tư.

