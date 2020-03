Ca tử vong do nCoV ở Mỹ vượt 3.000

Đã đăng vào 31 Th3, 2020 lúc 9:44 Lượt xem: 3

Mỹ tiếp tục là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 160.000 ca nhiễm, trong đó hơn 3.000 trường hợp đã tử vong.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, Mỹ ghi nhận 19.988 ca nhiễm mới và 565 ca tử vong, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 163.479 và 3.148, trong khi 5.506 người đã hồi phục. Tỷ lệ tử vong ở Mỹ khoảng 1,9%, thấp hơn mức trung bình 4,8% toàn cầu.

New York báo cáo 66.497 ca nhiễm, trong đó 1.218 người chết, là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do Covid-19 tại Mỹ. Chính quyền thành phố New York đã nộp đơn cho chính phủ liên bang đề nghị thành lập nhà xác dã chiến thứ hai. Nhà xác này sẽ được đặt tại quận Queens, song chưa rõ vị trí cụ thể.

“Người dân nên ở nhà. Chúng tôi muốn để các thống đốc quyết định bất cứ điều gì họ muốn làm tại bang của họ”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 30/3.

Trump tuần trước nói rằng ông có thể mở cửa trở lại đất nước vào giữa tháng 4 vì việc đóng cửa gây rủi ro kinh tế, song dường như đã thay đổi ý định. Ông kêu gọi người dân nên tuân theo các quy tắc hạn chế 70 ngày.

Tàu bệnh viện của Hải quân Mỹ USNS Comfort đi qua Manhattan trên đường cập cảng ở New York hôm 30/3. Ảnh: AP.

Tổng thống Mỹ tin rằng 30 ngày tới là rất quan trọng để ngăn Covid-19 tiếp tục bùng phát. “Mỗi người trong chúng ta đều góp phần chiến thắng trong cuộc chiến này. Mọi người dân, gia đình và doanh nghiệp đều có thể tạo ra sự khác biệt trong việc ngăn chặn virus”, Trump nói. “Đây là nghĩa vụ yêu nước chung của chúng ta. Thời gian thử thách đang ở phía trước trong 30 ngày tới”.

Tại thành phố Seattle ở bang Washington, một nghiên cứu cho thấy việc tự cách ly và cách biệt cộng đồng đã làm chậm tốc độ lây lan của virus trong ba tuần qua. Số người mà một bệnh nhân có thể lây nhiễm đã giảm gần một nửa, từ 2,7 vào cuối tháng 2 xuống 1,4 vào ngày 18/3.

Ít nhất hơn 256 triệu người Mỹ, tương đương 78% dân số, đang chịu lệnh phong tỏa, trong khi 4,5 triệu người có thể nộp đơn trợ cấp thất nghiệp, mức cao nhất trong lịch sử. Khoảng một triệu người Mỹ đã được xét nghiệm nCoV, nhưng cho đến nay mới chỉ khoảng 1/3 nhận được kết quả.

Nhiều bệnh viện tại Mỹ đang thiếu trang bị bảo hộ cho y bác sĩ, gây nguy cơ lây nhiễm virus trong lúc điều trị các bệnh nhân Covid-19. Các chuyên gia cảnh báo New York sẽ hứng chịu đợt dịch nghiêm trọng hơn nhiều so với Vũ Hán, Trung Quốc hay vùng Lombardy của Italy nếu tốc độ tăng ca nhiễm nCoV mới như hiện nay vẫn tiếp diễn.

Chính phủ Mỹ đã hợp tác với các công ty tư nhân lập cầu hàng không nhằm chuyển vật tư y tế nhanh nhất từ Trung Quốc. Máy bay vận tải thương mại đầu tiên chở 130.000 khẩu trang N95, gần 1,8 triệu khẩu trang y tế và quần áo bảo hộ, hơn 10,3 triệu găng tay cùng 70.000 nhiệt kế từ Trung Quốc đã hạ cánh xuống sân bay John F. Kennedy vào tối 29/3. Số vật tư y tế trong chuyến bay đầu tiên sẽ được phân phát cho New York, New Jersey và Connecticut, ba bang đang chịu ảnh hưởng nặng nhất vì Covid-19.

Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép quy trình tự lấy mẫu xét nghiệm cho người nghi nhiễm nCoV và sẽ bắt đầu áp dụng trong tuần này. Quy trình này sẽ tăng tốc độ xét nghiệm, loại bỏ những lần thay đồ bảo hộ không cần thiết và giúp người dân cảm thấy thoải mái hơn.

Covid-19 đã xuất hiện tại 200 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi khởi phát ở Vũ Hán, Trung Quốc tháng 12/2019. Dịch bệnh đã khiến hơn 784.000 người bị nhiễm và gần 38.000 người tử vong trên toàn cầu. Tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc dường như đã được kiểm soát, song diễn biến phức tạp ở Mỹ và các nước châu Âu.

Huyền Lê (Theo CNN, Washington Post, AFP)

Nguồn VnExpress