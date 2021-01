Chỉ định đại tá Đinh Văn Nơi tham gia Ban Thường vụ Tỉnh uỷ An Giang

Đã đăng vào 21 Th1, 2021 lúc 14:50 Lượt xem: 5

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký quyết định chỉ định đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang làm Uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ An Giang nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Đại tá Đinh Văn Nơi sinh năm 1976 (quê quán phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Ông từng kinh qua các chức vụ như Trưởng Công an huyện Phong Điền, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Tháng 6/2020, đại tá Đinh Văn Nơi được Bộ trưởng Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang, thay cho thiếu tướng Bùi Bé Tư nghỉ hưu.

Sau khi nhận nhiệm vụ mới, đại Tá Đinh Văn Nơi đã trực tiếp chỉ đạo triệt phá nhiều vụ án “nóng”, bắt nhiều đối tượng giang hồ cộm cán.

Đặc biệt, trong thời gian qua, Công an tỉnh An Giang đã triệt phá các đường dây buôn lậu. Trong đó, đã triệt phá vụ vận chuyển lậu 51kg vàng từ Campuchia về Việt Nam, do bà trùm buôn lậu Mười Tường cầm đầu.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường vụ bắt 51kg vàng lậu. Ảnh: Tiến Tầm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đã gửi Thư khen cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh An Giang đã ngăn chặn, triệt phá vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới.