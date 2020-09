Chơi casino, sao phải Singapore mà không đến Phú Quốc, Vân Đồn

Đã đăng vào 10 Th9, 2020 lúc 10:33 Lượt xem: 1

“Người chơi có thấy thoải mái không?”

Là người đầu tiên đưa đua chó giải trí du nhập vào Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Mỹ – Chủ tịch Tập đoàn Vabis – Hồng Lam, kể: “Từ năm 2000 đến nay, tôi có giấy phép làm trường đua chó, đua ngựa ở Xuân Thành và có 2 giấy phép hoạt động máy điện tử có thưởng ở 2 khách sạn ở Hà Nội. Tôi thấy có những dịch vụ này để phục vụ du khách là việc rất tốt. Tuy nhiên, phân bổ chỗ nào, quy cách thế nào, kiểm tra kiểm soát ra sao,… vẫn còn có một số điều kiện chưa được rõ ràng và hỗ trợ cho nhà đầu tư”.

Theo ông Mỹ, các dịch vụ vui chơi có thưởng như vậy vẫn chỉ chú trọng đến đối tượng là khách nước ngoài. Điều này là khá rủi ro, chẳng hạn thời gian này dịch Covid-19 khiến hoạt động du lịch quốc tế “đóng băng”, nên không thể có người chơi.

Vì thế, ông Mỹ cho rằng cần thiết có các quy định rõ ràng, để người dân được hưởng những thú vui nước ngoài cũng có.

Đang giữ vị trí Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, ông Nguyễn Ngọc Mỹ đánh giá “vai trò của hiệp hội là quan trọng”. Cần có các hội thảo để cho người đầu tư, cơ quan chính quyền đối thoại, đóng góp chính sách phát triển ngành vui chơi có thưởng, trong đó có casino. Khi đó, các cơ quan hữu trách sẽ biết nên làm thế nào. Đây là một ngành kinh doanh được cho là nhạy cảm nên Nhà nước cũng chưa có buổi thu xếp gặp mặt các nhà đầu tư.

Việc mở cửa cho dịch vụ casino vẫn còn khá thận trọng.

“Tôi thấy việc thí điểm cho người Việt vào casino là ổn. Nhưng hỏi lại những người Việt đó vào chơi ở casino họ thấy thoải mái hay không. Nếu họ không thoải mái, thay vì đặt vé ra Phú Quốc, họ lại bay sang Singapore – nơi họ được chào đón, ưu đãi, mời mọc. Trong khi đó, nếu vào casino ở Việt Nam, họ sẽ phải ký hết giấy tờ này đến giấy tờ nọ. Cho nên những người đánh nhỏ thì vào, còn những người chơi lớn họ sang hết nước ngoài”, ông Nguyễn Ngọc Mỹ chia sẻ.

Ông lý giải mình lên tiếng vì quyền lợi đất nước, chứ không phải vì quyền lợi của cá nhân hay doanh nghiệp nào. “Còn quyết định thực hiện như thế nào là của Chính phủ”, ông nói.

Để một casino đi vào hoạt động, ngoài giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino, doanh nghiệp còn phải được Bộ Công an cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Nghị định 96/2016; Bộ VH-TT&DL cấp phép nhập khẩu máy trò chơi, bàn trò chơi theo định tại Nghị định 187; Ngân hàng Nhà nước cấp phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino.

Về cơ bản khung khổ pháp lý đối với hoạt động kinh doanh casino đã được ban hành đầy đủ, đảm bảo nguyên tắc kinh doanh casino là hoạt động kinh doanh có điều kiện, có sự kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước từ khâu cấp phép hoạt động kinh doanh, nhập máy, cấp phép an ninh, trật tự, cấp phép ngoại hối đến quá trình kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Bộ Tài chính đánh giá: Nhìn chung, hoạt động kinh doanh casino đã đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người nước ngoài đến làm việc, đầu tư và du lịch tại Việt Nam; hỗ trợ và tạo thêm dịch vụ gia tăng tại các khách sạn, thu hút chi tiêu của khách nước ngoài đến làm việc, đầu tư, du lịch tại Việt Nam; góp phần giải quyết việc làm cho một số lao động ở các địa phương.

Tuy nhiên, với những nhà đầu tư casino và cả người chơi, chừng đó là chưa đủ.

Cần thay đổi tư duy về casino

Khi dịch Covid-19 hoành hành, du lịch “đóng băng”, GS.TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội DN Đầu tư nước ngoài, “hiến kế”: Để du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, không thể không xây dựng ngành công nghiệp giải trí bao gồm các khu vui chơi, mua sắm buổi tối, các trung tâm giải trí chất lượng cao, các trường đua chó, đua ngựa có đặt cược, các hoạt động thể thao có thưởng và casino. Dù nhiều doanh nghiệp nước ngoài và trong nước được cấp phép đã đi vào hoạt động nhưng kết quả còn quá khiêm tốn, gây lãng phí vốn đầu tư, nguồn nhân lực vì không khai thác có hiệu quả tiềm năng.

Nguyên nhân, một phần là vì nhận thức và quan điểm coi đây là lĩnh vực “nhạy cảm” có liên quan đến cờ bạc không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, có nguy cơ gây thêm tệ nạn xã hội mà chưa có cách tiếp cận đa chiều.

“Tôi nghĩ đã đến lúc cần coi đây là lĩnh vực mà nếu được quản lý bởi một tổ chức đủ mạnh thì có thể khai thác có hiệu quả hơn tiềm năng to lớn của lĩnh vực này, góp phần thực hiện chủ trương khôi phục và phát triển kinh tế sau dịch Covid-19”, GS.TSKH Nguyễn Mại bày tỏ quan điểm.

Có thể thấy, những vấn đề khiến casino nằm ở lằn ranh “nhạy cảm”, dè dặt mở cửa dịch vụ này nằm ở nhận thức, tư duy của cơ quan nhà nước.

Vì thế, khi trả lời báo chí, TS Phạm Trung Lương, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch Việt Nam, khẳng định, casino cần một cơ chế, chủ trương xuyên suốt và nhất quán, trong đó có các chính sách khuyến khích, hỗ trợ DN. Chẳng hạn, xác định rõ trong thời gian thí điểm thì thu thuế vừa phải, hợp lý để DN có thể tồn tại được. Thứ hai, tạo điều kiện giải phóng mặt bằng cho một khu đất tương đối rộng, đủ để DN phát triển một tổ hợp casino đúng nghĩa. Thứ ba, rà soát, tiết giảm những giấy tờ bắt buộc đối với du khách, đảm bảo họ chứng minh được nguồn thu nhập thường xuyên, không “đổ” hết gia tài vào casino nhưng cũng không nên yêu cầu quá nhiều giấy tờ dẫn đến phiền phức.

H.Duy

Nguồn Vietnamnet.vn