Chủ tịch VietnamAirlines: ‘Giá vé máy bay không thể quá thấp’

Trong khi các chuyên gia nói “không công bằng” nếu áp sàn giá vé máy bay, doanh nghiệp lại lo ngại, giá thấp có thể ảnh hưởng đến an toàn bay và làm các hãng yếu đi.

Tại toạ đàm tham vấn ý kiến các chuyên gia kinh tế ngày 27/9 của Văn phòng Quốc hội, ông Đặng Ngọc Hoà – Chủ tịch VietnamAirlines nhắc tới đề xuất áp dụng giá vé máy bay tối thiểu (giá sàn) đang được lấy ý kiến.

Ông Hoà cho biết, hiện giá vé máy bay chỉ còn khoảng 40% so với giai đoạn 2018-2019, do tất cả các hãng đều không bay được. Việt Nam có 250 máy bay đang đậu ở tất cả các sân bay, thậm chí nhiều sân bay không còn chỗ đậu.

Giá vé máy bay trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp hiện nay đang rất thấp, các hãng vẫn phải bay vì “nếu không sân bay hết chỗ đậu, máy bay hỏng và để có ít dòng tiền trợ giúp hãng hàng không”.

Với mức giá vé máy bay thấp hiện nay, theo ông Hoà, cũng làm ảnh hưởng tới an toàn hàng không trong khi ngành này cần tiêu chuẩn cực kỳ cao. “Nếu các hãng hạ giá vé thấp hơn cả giá xăng dầu cho một chuyến bay sẽ ảnh hưởng tới chi phí an toàn hàng không, nguy cơ sự cố an toàn hàng không và ảnh hưởng tới quốc gia”, ông Hoà nói thêm.

Ông Đặng Ngọc Hoà, Chủ tịch HĐQT VietnamAirlines. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

Chủ tịch VietnamAirlines dẫn chứng trường hợp Indonesia, việc một số hãng hàng không nước này hạ giá vé máy bay xuống thấp đã bị phía châu Âu, Mỹ cấm vận bay và sau khi có một số tai nạn, nước này phải đưa ra mức giá vé máy bay không quá thấp để đảm bảo an toàn hàng không.

Lý do nữa được Chủ tịch VietnamAirlines nêu, là hạ giá vé máy bay khiến cho “tất cả các hãng hàng không đều yếu”. “Chúng tôi rất lo ngại sau khi dịch phục hồi thì sức khỏe của các hãng hàng không không đủ để cạnh tranh với nhau, chứ chưa nói gì chuyện ra khu vực và quốc tế”, ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế tại toạ đàm thì đánh giá, việc áp giá sàn vé máy bay nếu thực thi sẽ là không phù hợp.

Ông Cấn Văn Lực – chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV nói chính sách áp giá sàn vé máy bay gây hoang mang, tạo sự không đồng thuận, thậm chí vi phạm Luật Giá, Luật Doanh nghiệp. Việc này sẽ dẫn tới thiếu công bằng cho doanh nghiệp nhà nước và tư nhân.

Còn TS Nguyễn Sỹ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng “không công bằng nếu áp giá sàn vé máy bay”.

Ông nêu, nếu áp giá sàn vé máy bay thì một hãng hàng không 3 sao phải bán giá như hãng 5 sao. Như vậy sẽ không khách hàng nào bỏ tiền mua vé của hãng 3 sao. “Rõ ràng nếu hàng không áp giá như vậy thì bằng chính sách chúng ta có thể giết chết một hãng hàng không. Không thể như vậy được”, ông Dũng nêu vấn đề.

Cho rằng nếu “áp giá sàn vé máy bay có ảnh hưởng đến việc bà con đi lại”, song ông Đặng Ngọc Hoà giải thích, việc ảnh hưởng này là chung tới xã hội vì “nếu hãng hàng không phá sản cũng ảnh hưởng chung nguồn lực xã hội”. Ông nói thêm hiện đã có nhiều nước áp dụng giá này như Trung Quốc, Ấn Độ…

Chủ tịch VietnamAirlines thông tin thêm, hiện tất cả các hãng hàng không đang rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Nếu đợt dịch đầu tiên (tháng 3/2020) trên bầu trời có 3 chuyến bay một ngày, tới đợt dịch thứ 4, nhất là giai đoạn tháng 7-8/2021 “không có chuyến bay nào”.

Hầu hết các hãng đang lỗ, chẳng hạn 6 tháng đầu năm nay VietnamAirlines ghi nhận lỗ 7.000 tỷ đồng, còn các hãng tư nhân khác cũng ghi nhận lỗ hàng nghìn tỷ đồng. Do đó các hãng hàng không đều đang kỳ vọng vào chính sách phục hồi, phát triển kinh tế khi chuyển từ trạng thái “zero Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh.

Theo dự thảo thông tư quy định khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa, Cục Hàng không đề xuất áp dụng mức giá tối thiểu bằng 20% mức giá tối đa quy định, thời gian áp dụng là 12 tháng, từ 1/11/2021 hết ngày 31/10/2022.

Cụ thể, với các đường bay dưới 500 km, mức giá tối thiểu đề nghị áp dụng với nhóm đường bay phát triển kinh tế xã hội là 320.000 đồng một vé mỗi chiều, tối đa là 1,6 triệu đồng một vé mỗi chiều; nhóm đường bay khác dưới 500km, mức giá tối thiểu là 340.000 đồng, tối đa là 1,7 triệu đồng.

Với các đường bay từ 500-850 km trở lên, mức giá tối thiểu là 440.000 đồng và tối đa 2,2 triệu đồng; Đường bay từ 850 km đến dưới 1.000 km, mức giá tương ứng là 560.000 đồng và 2,79 triệu đồng. Với đường bay từ 1.280 km trở lên, mức giá tối thiểu là 750.000 đồng, tối đa là 3,75 triệu đồng.

Trong báo cáo tổng hợp ý kiến các doanh nghiệp gửi Bộ Giao thông Vận tải mới đây, Cục cho biết có 3 hãng hàng không nhất trí áp giá sàn vé máy bay, 2 hãng không đồng ý.

Cục cũng thừa nhận chính sách giá sàn có bất cập là do chi phí và dịch vụ cung ứng của các hãng bay không cùng một mặt bằng gây khó khăn cho việc xác định mức giá tối thiểu áp dụng chung cho các hãng.

Anh Minh – Hoàng Thuỳ

Nguồn VnExpress