Chung tay vì người nghèo là mệnh lệnh trong mỗi trái tim

Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020, tổ chức vào tối 17/10 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Đây là sự kiện thường niên được tổ chức vào đúng Ngày Thế giới phòng chống đói nghèo và Ngày vì người nghèo Việt Nam (17/10/2020). Đây cũng chính là hoạt động mở đầu Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020 (17/10 -18/11).

Tham dự chương trình có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chuyển lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các tỉnh bị bão lũ, đồng thời kêu gọi nhân dân cả nước tiếp tục động viên, giúp đỡ người nghèo, người gặp hoạn nạn khó khăn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, xóa đói, giảm nghèo luôn được Đảng, Nhà nước ta xác định là một chủ trương lớn, một nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của phát triển bền vững và cũng là một chương trình mang tầm quốc gia, thể hiện truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc ta. Ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chủ trương hướng về người nghèo đã biến thành những hoạt động cụ thể được triển khai ở mọi cấp, mọi ngành, lan tỏa đến mọi miền của Tổ quốc.

“Lúc này đây cũng đang xảy ra đợt lũ lụt lớn nhất trong nhiều năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của các tỉnh Miền Trung thân yêu của chúng ta, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, nhiều gia đình mất người, mất nhà cửa, lâm vào cảnh khốn cùng”, Thủ tướng bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ những tổn thất, những đau thương mất mát và xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, thân nhân những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, những gia đình có người thân bị nạn do lũ lụt gây ra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo’. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nghèo đói là vấn đề kinh tế, xã hội lớn không chỉ ở nước ta mà còn là vấn đề của toàn cầu. Trong mục tiêu phát triển bền vững 2030 của Liên Hợp Quốc đã có nhiều chỉ tiêu về giảm đói nghèo. Từ đầu năm đến nay, do tác động nặng nề từ đại dịch Covid-19, các tổ chức quốc tế cảnh báo: Những tiến bộ đạt được trong việc thực hiện các mục tiêu bền vững bị gián đoạn, cuộc chiến chống đói nghèo trên thế giới bị thụt lùi một thập niên. Tổ chức Oxfam ước tính đại dịch COVID-19 sẽ khiến nửa tỷ người (khoảng 8% dân số thế giới) lâm vào cảnh nghèo đói. Đây thực sự là một thử thách lớn đối với cuộc chiến chống đói nghèo toàn cầu.

Ở nước ta, 10 năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội: Giai đoạn 2011-2015, tỷ lệ giảm nghèo bình quân là 2%/năm; giai đoạn 2016-2020, đưa tỷ lệ nghèo từ 9,88% năm 2015 còn 3,75% vào cuối năm 2019, dự kiến chỉ còn dưới 3% năm 2020 – đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đầu tiên về đích trước mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc về giảm nghèo.

Trong giai đoạn 2016-2020, mặc dù ngân sách của Nhà nước còn nhiều khó khăn nhưng Chính phủ, Quốc hội đã tăng nguồn lực đầu tư cho giảm nghèo gấp 2 lần so với giai đoạn trước. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thường xuyên, liên tục để thực hiện đầy đủ chính sách giảm nghèo bền vững; nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững theo hướng toàn diện, đa chiều và hạn chế tái nghèo; tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo dễ dàng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt là ở các địa bàn nông thôn, miền núi, hải đảo, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết Quốc hội đề ra.

Tháng 6 vừa qua, Chính phủ đã trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi – đây là Chương trình mục tiêu quốc gia thứ 3 – nhằm ưu tiên nguồn lực hơn, đầu tư trọng tâm hơn với mục tiêu giảm nghèo nhanh hơn đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đặc biệt, 5 năm qua, cùng với các chương trình của Nhà nước, chúng ta cũng chứng kiến sự tham gia sâu rộng, sôi nổi và trách nhiệm cao của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm vào hoạt động vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ người nghèo bằng cả tấm lòng với các hình thức khác nhau, các sáng kiến thiết thực, hiệu quả.

Theo Thủ tướng: “Ở đâu có người nghèo là ở đó có sự hỗ trợ, sẻ chia, có những tấm lòng yêu thương, đùm bọc”. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã ủng hộ gần 20 nghìn tỷ đồng và xây dựng 170 nghìn ngôi nhà “Đại đoàn kết”, hỗ trợ hàng triệu người nghèo về y tế, giáo dục, phát triển sản xuất, xây mới hàng ngàn trường học, trạm y tế, cầu dân sinh…

Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu khuyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Những nỗ lực của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và sự chung tay của cộng đồng, xã hội đã tạo thành sức mạnh tổng hợp, giúp công cuộc giảm nghèo đạt được những kết quả vượt bậc, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm khoảng 1,43%/năm, đạt chỉ tiêu Quốc hội giao; trên 650 xã, 1.200 thôn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; nhiều xã, thôn đã bứt phá, chuyển mình, vươn lên trở thành những xã, thôn nông thôn mới trù phú, khang trang. Thành quả trên được nhân dân cả nước ghi nhận, cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Thủ tướng nêu rõ, trận bão lũ lớn đang diễn ra ở miền Trung đã phá hủy nghiêm trọng cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội của rất nhiều địa phương, sẽ làm cho rất nhiều gia đình rơi vào cảnh đói nghèo và kiệt quệ về kinh tế, sức khỏe, rất cần được đặc biệt quan tâm, giúp đỡ. Trên quy mô cả nước, chúng ta vẫn còn gần 1,9 triệu người trong 500 nghìn hộ nghèo không đủ khả năng lao động để thoát nghèo; vẫn còn nhiều người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng bãi ngang ven biển, vùng biên cương, hải đảo đang gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống, khó khăn về kinh tế và an sinh xã hội; hàng nghìn xã, thôn còn rất khó khăn.

“Nhiệm vụ giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội sẽ ngày càng khó khăn hơn nữa, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn do tác động bởi dịch bệnh và thiên tai, đòi hỏi chúng ta phải thực sự đoàn kết, đồng lòng, phải có cách làm chủ động, sáng tạo và cần cố gắng huy động được nhiều nguồn lực hơn nữa, sử dụng nguồn lực hỗ trợ hiệu quả từ nhiều phía”.

“Chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” không phải là lời hô hào suông, đó là sự đồng cảm, tình thương yêu đùm bọc và mệnh lệnh trong trái tim mỗi chúng ta, Thủ tướng bày tỏ. Bên cạnh việc bổ sung kiến thức, kỹ năng sản xuất cho người nghèo, khơi dậy ý chí vươn lên và nghị lực thoát nghèo của mỗi người dân, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi và mong các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành, chung tay cùng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có các hoạt động thiết thực, đóng góp to lớn hơn nữa cho công cuộc giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt quan tâm ủng hộ, giúp đỡ đồng bào Miền trung thân yêu đang rất khổ cực, chịu thiệt hại nặng nề do bão lụt gây ra.

Nhân dịp này, Thủ tướng kêu gọi và trực tiếp quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Theo Ban tổ chức, thông qua chương trình tối nay, các tổ chức, đơn vị, tập thể, cá nhân đã quyên góp khoảng 2.400 tỷ đồng ủng hộ người nghèo.

