Chuyên gia nêu lý do nhiều người New York chết vì Covid-19

Tỷ lệ người nghèo và nhóm thiểu số cao tại New York góp phần khiến số người chết tại đây chiếm 42% ca tử vong vì nCoV của Mỹ.

Bang New York thông báo hơn 188.000 ca nhiễm nCoV, cao hơn cả Tây Ban Nha (hơn 166.000 ca) và Italy (hơn 156.000 ca). Với hơn 9.300 người chết, New York chiếm 42% số ca tử vong vì Covid-19 của toàn nước Mỹ. Tỷ lệ tử vong tại New York là 4,7%, trong khi trung bình tại các bang khác là 3,4%.

Thành phố New York cùng các hạt ngoại ô Nassau, Suffolk, Westchester và Rockland chiếm 93% số ca nhiễm tại bang. Tỷ lệ tử vong tại thành phố New York lên đến 6%, cao hơn hầu hết quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, tiến sĩ Kent Sepkowitz nhận định một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong tại New York cao là người nghèo và nhóm thiểu số không được chăm sóc y tế đầy đủ thường xuyên như những địa phương khác của Mỹ.

Người da màu và gốc Tây Ban Nha chiếm 51% dân số thành phố New York và chiếm tới 62% số người chết vì nCoV tại đây. Tỷ lệ tử vong của nhóm này gấp đôi so với nhóm da trắng cùng tuổi. Nguyên nhân có thể do những người da màu và gốc Tây Ban Nha đã ở trong tình trạng bệnh nặng hơn nhóm da trắng khi được xác định dương tính với Covid-19.

Các bệnh lý nền như cao huyết áp và tiểu đường khiến nhóm da màu và gốc Tây Ban Nha có tỷ lệ tử vong vì nCoV cao hơn. Những người này thường không tiếp cận được dịch vụ y tế phù hợp vì rào cản chi phí, thời gian, địa điểm hoặc niềm tin. Họ có thể nhiễm virus nhưng phải ở nhà, không được chẩn đoán và điều trị kịp thời dẫn đến tử vong.

Lý do Covid-19 gây ra khủng hoảng tại thành phố New Orleans của Mỹ, Italy và cả Iran tương tự New York. nCoV tấn công vào những người dễ tổn thương về sức khỏe như nhóm cao tuổi hoặc có bệnh lý nền, đồng thời tình trạng thiếu khả năng tiếp cận chăm sóc y tế tại những nơi trên góp phần gây ra khủng hoảng.

Nhân viên y tế đưa bệnh nhân lên xe cứu thương tại khu Brooklyn, thành phố New York, Mỹ ngày 11/4. Ảnh: AFP.

Thời gian Covid-19 bùng phát tại New York sớm hơn các địa phương khác ở Mỹ cũng được cho là nguyên nhân khiến bang hứng chịu ảnh hưởng nặng. “Đại dịch có thể đã tới bang sớm hơn những nơi khác 1-2 tuần. Một đợt bùng phát dịch diễn ra lâu hơn sẽ phát triển lên quy mô lớn hơn”, Sepkowitz cho biết.

Đại dịch diễn biến phức tạp với tỷ lệ tử vong cao khiến ngày càng nhiều bệnh viện tại thành phố New York rơi vào tình trạng quá tải. Sepkowitz cho rằng chưa thể dự đoán số người chết vì “Mỹ đã chậm trễ trong công tác chuẩn bị đối phó”, đồng thời cảnh báo số ca tử vong sẽ tiếp tục tăng đáng kể.

Một số người cho rằng New York có số người nhiễm và chết vì Covid-19 cao như vậy là do quy mô và mật độ dân số lớn, nhưng tiến sĩ Sepkowitz cho rằng điều này là chưa đủ.

“Thành phố New York là đô thị đông dân nhất của Mỹ với hơn 8 triệu người, gấp đôi Los Angeles. Tuy nhiên, số ca nhiễm tại New York không gấp 8-9 lần so với bất cứ thành phố nào khác của Mỹ”, Sepkowitz viết.

Mật độ dân số cao không giải thích thỏa đáng cho nguyên nhân New York hứng chịu ảnh hưởng nặng từ đại dịch. Mật độ dân số tại New York là hơn 10.000 người/km2 và không phải cao nhất thế giới. Một số thành phố ở châu Á có mật độ hơn 15.400 người/km2.

Khu vực có mật độ dân số cao nhất của New York là khu Manhattan, còn khu Queens thưa hơn, nhưng số ca nhiễm tại khu Queens lại cao gấp đôi khu Manhattan.

“Hy vọng rằng Covid-19 sẽ buộc chúng ta phải suy nghĩ trung thực về những thiếu sót đã được phơi bày, xây dựng phương pháp tư duy tiến bộ và công bằng để cho phép các y bác sĩ chăm sóc những người cần được giúp đỡ. Nếu không, chúng ta sẽ chỉ làm u ám thêm kỷ niệm về những người đã chết và trái tim những người còn lại”, Sepkowitz viết.

Nguyễn Tiến (Theo CNN)

Nguồn VnExpress