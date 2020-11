Công an An Giang thông tin vụ CSCĐ nổ súng trúng người phụ nữ

Công an tỉnh An Giang cho biết, trưa 1/11, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ liên ngành chống buôn lậu đóng quân ở huyện Tịnh Biên, do đại úy Lê Văn Hải làm Tổ trưởng đã phát hiện, thu giữ 475 cây thuốc lá các loại dưới sàn căn nhà ở khu vực tổ 5, ấp Tân Định, xã Tân Lập.