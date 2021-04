Công an TP.HCM di dời trại tạm giam Chí Hoà

Đã đăng vào 2 Th4, 2021 lúc 8:48 Lượt xem: 8

Ngày 1/4, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng – Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an TP.HCM.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TP.HCM báo cáo về các công tác nghiệp vụ của Công an TP đạt được từ đầu năm đến nay.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TP.HCM báo cáo về tình hình công tác của Công an TP

Cụ thể, trong quý 1/2021 toàn địa bàn ghi nhận 1.147 vụ phạm pháp hình sự, giảm 226 vụ so với giai đoạn liền kề. Công an TP đã phát hiện 402 vụ án ma tuý, trong đó triệt phá 3 đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý quy mô lớn, thu giữ 36kg heroin, 173kg ma tuý tổng hợp…

Thiếu tướng Lê Hồng Nam khẳng định, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP ổn định, an toàn, không có gì biến động lớn. Nhưng gần đây xảy ra một số tình trạng như các nhóm thanh niên tụ tập đua xe gây rồi, thậm chí chặn cao tốc để thi tài; thủ đoạn của các đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý ngày càng tinh vi, phức tạp và mùa nắng nóng xảy ra một số vụ cháy lớn gây thiệt hại về người, tài sản…

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng – Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Ngoài ra, đại diện Công an TP.HCM báo cáo đoàn công tác Bộ Công an về một số nội dung quan trọng như: biên chế cán bộ chiến sĩ Công an TP.HCM còn thiếu, ảnh hưởng đến việc tổ chức triển khai các mặt công tác; về việc kiện toàn bộ máy Công an TP Thủ Đức khi vừa thành lập…

Đặc biệt trong đó là tiến trình đảm bảo di dời trại tạm giam Chí Hoà (quận 10) hiện đang xuống cấp trầm trọng, quá tải… về trại tạm giam T30 đóng ở huyện Củ Chi. Việc di dời này đảm bảo hoàn thành trong quý 2 năm nay.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Công an TP.HCM trong thời gian qua và đề nghị Ban giám đốc Công an TP.HCM tiếp tục bám sát các kế hoạch của Bộ Công an, Thành uỷ, UBND TP.HCM để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.