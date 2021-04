Ngày 18/4 Công an TP.HCM có cuộc họp báo cung cấp thông tin về một số vụ việc được dư luận quan tâm xảy ra trong thời gian gần đây.

Công an TP.HCM họp báo vụ bắt Lê Chí Thành và đua xe trên cao tốc

Hai vụ vệc được công an thông tin gồm: Vụ khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Chí Thành và vụ tụ tập đua xe trái phép xảy ra trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Chủ trì là thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn – Phó GĐ Công an TP.HCM, phụ trách công tác điều tra và đại diện Công an TP Thủ Đức.

Thượng tá Nguyễn Lê Hùng – Phó trưởng Công an TP Thủ Đức thông tin về vụ bắt giữ Lê Chí Thành.

Theo đó, vụ việc xảy ra ngày 20/3 khi Thành sử dụng xe BKS 51H – 108.21 vi phạm và bị tổ CSGT đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT đường bộ – đường sắt (PC08) chặn lại kiểm tra hành chính thì chống đối và cản trở và kéo dài 3h. Những đoạn clip xuất hiện trên mạng do chính Lê Chí Thành quay, phát tán trên mạng xã hội, cũng thể hiện rõ.

Lê Chí Thành có hoạt động chống đối lực lượng thi hành công vụ một cách có tổ chức và cố tình tạo tình huống để ghi hình, phát tán trên mạng xã hội

Thượng tá Nguyễn Lê Hùng – Phó trưởng Công an TP Thủ Đức

Tới nay, Công an TP Thủ Đức đang tiếp tục điều tra và làm việc với các đối tượng. Thượng tá Hùng cho hay, vụ án đang trong giai đoạn mở rộng điều tra nên chưa cung cấp được nhiều.

Thướng tá Trần Nguyễn Phương – Phó trưởng phòng PC08 thông tin về vụ tổ chức đua xe trái phép xảy ra trên cáo tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây xảy ra vào tháng 3.

Bắt đầu từ một clip do người dân quay từ vị trí chung cư, thể hiện nhóm thanh thiếu niên chặn xe trên cao tốc để đua xe, mỗi lượt 2 – 3 xe. Từ nguồn tin báo, phòng CSGT đã vào cuộc điều tra.

Ngày 16/4, Trưởng phòng CSGT đường bộ – đường sắt (PC08) đã ký quyết định khởi tố vụ án “đua xe trái phép”

Trả lời một số câu hỏi PV, thượng tá Hùng nói thêm về lai lịch của Lê Chí Thành, mà mạng xã hội đề cập rõ, từng phục vụ trong ngành Công an. Theo đại diện Công an TP Thủ Đức, ngay sau khi khởi tố Lê Chí Thành, Công an đã gửi thông tin xác minh đến đơn vị Thành từng công tác để làm rõ từng vấn đề nhưng đến nay chưa có phản hồi.

Thượng tá Trần Nguyễn Phương, đại diện phòng PC08

Thành có địa chỉ đăng ký thường trú ờ tỉnh Bình Thuận, gần đây có ở quận 12 nhưng không đăng ký tạm trú.

“Công an tỉnh Bình Thuận có triệu tập Lê Chí Thành, trước khi chúng tôi khởi tố, bắt giữ. Việc Lê Chí Thành có trục lợi và có các đồng phạm thì khi nào làm rõ chúng tôi sẽ thông tin báo chí”, đại diện Công an TP Thủ Đức nói.

Thượng tá Trần Nguyễn Phương thông tin thêm, sắp tới sẽ sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật để sớm xác định các nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe để kịp thời chặn bắt, xử lý nghiêm.

“Chúng tôi sẽ phối hợp cùng các đơn vị khác để xử lý mạnh các “lò độ xe”, là những nơi thiết kế, độ xe cho các đối tượng”, đại diện PC08 thông tin.

Thượng tá Lê Mạnh Hà – Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM thông tin thêm về các kế hoạch, giải pháp phòng, chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối, đua xe trái phép. Trong đó nhiều giải pháp mang tính chất quyết liệt như: thực hiện quy chế phối hợp, đặc biệt là ở khu vực giáp ranh; triển khai Công an các quận, huyện xây dựng kế hoạch riêng; phối hợp cùng các cơ quan ban ngành để giáo dục, răn đe…

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn nhấn mạnh, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Lê Chí Thành, tất cả các hành vi liên quan của Lê Chí Thành ở các địa bàn, cơ quan Công an sẽ phối hợp làm rõ và xử lý nghiêm.