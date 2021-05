Covid-19 lan ra 19 tỉnh, thành

Đã đăng vào 8 Th5, 2021 lúc 8:42 Lượt xem: 5

Sáng 8/5, Việt Nam ghi nhận thêm 15 người lây nhiễm cộng đồng, nâng tổng số ca Covid-19 trong đợt bùng phát dịch thứ tư lên 176, tại 19 tỉnh, thành.

Việt Nam cũng ghi nhận ca tử vong đầu tiên sau tiêm vaccine Covid-19, là nữ nhân viên y tế 35 tuổi, công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu, An Giang. Hội đồng chuyên môn Sở Y tế An Giang kết luận chị tử vong do “sốc phản vệ trên nền cơ địa dị ứng non steroid (giảm đau kháng viêm). Đây là trường hợp rất hiếm gặp trong thực tế tiêm chủng vaccine phòng Covid-19”.

Trong khi đó, nhiều địa phương tiếp tục các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch bệnh. UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định cách ly xã hội nửa tháng toàn TP Vĩnh Yên theo Chỉ thị 16 để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, từ 0h ngày 7/5. TP Vĩnh Yên “đảm bảo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, xã (phường) cách ly với xã (phường)”.

Ba cơ sở Quán Sứ, Tam Hiệp, Tân Triều thuộc Bệnh viện K bị phong tỏa do ghi nhận 11 ca Covid-19 tại đây, là bệnh nhân và người nhà. Trong đó một bệnh nhân từng điều trị một tháng ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh, Hà Nội). Hiện khoảng 5.000 nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà tại ba cơ sở trong vòng phong tỏa.

Chủ tịch TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đánh giá nguy cơ ở Bệnh viện K phức tạp hơn Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vì người bệnh đến từ khắp các tỉnh phía bắc. “Khoảng 5.000 người đang bị phong tỏa nên năng lực truy vết tương ứng phải nhanh lên, hiệp đồng khẩn trương giữa các bên. Chậm giờ nào là khó giờ đó”, ông nhấn mạnh.

16.000 người từng đến khám tại cơ sở Bệnh viện K Tân Triều (Thanh Trì) từ ngày 16/4 đến nay, trước mắt sẽ phải cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe. Với người đến khám, điều trị tại khoa có ca dương tính từ ngày 27/4 đến nay, thành phố đang xem xét cho cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều bị phong tỏa từ sáng 7/5. Ảnh: Ngọc Thành

Báo cáo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, ông Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho rằng nguồn lây bệnh ở viện là từ cộng đồng. Qua rà soát, các khu điều trị Covid-19 được cách ly “rất chặt chẽ, không có người nhiễm”. Các ca bệnh ghi nhận vừa qua chủ yếu xuất hiện ở các khoa điều trị bệnh thông thường.

Bệnh viện đã giải trình tự gene một số bệnh nhân, ghi nhận xuất hiện biến chủng Ấn Độ B.1.617 và biến chủng Anh. Đây là các biến chủng có tốc độ lây lan nhanh, mạnh. Đến tối 7/5, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ghi nhận 41 ca Covid-19.

Về nguyên nhân dịch tái bùng phát, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, có tình trạng quản lý cách ly chưa nghiêm, khách sạn không lắp camera, người trong diện theo dõi vẫn đi liên hoan, hát karaoke. Gần 20.000 chuyên gia, lao động nước ngoài đã nhập cảnh, cách ly tại khách sạn trên cả nước. Nhưng nhiều tỉnh thành không có kế hoạch quản lý chặt nhóm người này.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá đợt dịch lần này ở mức “báo động cao” vì đa nguồn lây, đa chủng virus, lây nhiễm nhanh và khó kiểm soát. Thời gian tới có thể sẽ xuất hiện thêm ổ dịch mới, nguồn lây mới. Xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng là cách duy nhất để phát hiện nhanh, kịp thời khoanh vùng dập dịch.

Hiện, Bộ Y tế đã cấp phép sử dụng 8 loại sinh phẩm sản xuất nội địa, 26 loại nhập khẩu, đủ phục vụ nhu cầu xét nghiệm nCoV của cả nước. Ông Long khẳng định phương pháp test nhanh bằng kháng nguyên có độ đặc hiệu, tính chính xác gần tương đương phương pháp xét nghiệm khẳng định PCR. Do đó, các địa phương phải sử dụng rộng rãi loại test nhanh này, để đẩy nhanh tốc độ tầm soát, phát hiện và khoanh vùng dịch sớm, song song với làm xét nghiệm mẫu gộp RT-PCR.

Họp trực tuyến với 63 tỉnh thành tối 7/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo phân cấp nhưng phải tránh tối đa tác động xã hội, đảm bảo thông quan hàng hóa, nguyên liệu sản xuất. Nhiệm vụ lúc này là vừa chống dịch và khắc phục hậu quả, vừa phát triển kinh tế. “Ta chuyển từ trạng thái chủ yếu phòng ngự sang kết hợp hài hòa giữa phòng ngự và tấn công, nhưng tấn công là chính”, ông nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành về phòng chống Covid-19, chiều 7/5. Ảnh: VGP

Việc tiếp cận vaccine của Việt Nam không hề dễ dàng vì nhu cầu thế giới rất lớn, vì vậy Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế sớm tiếp cận vaccine bằng mọi cách, mọi nguồn. Lượng vaccine đã có phải sử dụng hiệu quả, ưu tiên tuyến đầu.

Như vậy, tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 176, ghi nhận ở 19 tỉnh thành: Hà Nội 72 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 41 ca, 11 ca ở Bệnh viện K), Vĩnh Phúc và Bắc Ninh đều 26, Hà Nam 15, Đà Nẵng 10, Hưng Yên 8, Thái Bình 5, Hải Dương 3, TP HCM, Yên Bái, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Điện Biên, Nghệ An, Nam Định, Phú Thọ mỗi nơi một.

Theo chương trình tiêm chủng quốc gia, có 747.820 người tại 57 tỉnh thành phố đã được tiêm vaccine Covid-19.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là hơn 42.000. Trong đó, số người cách ly tập trung tại bệnh viện là 685, tại cơ sở khác hơn 21.000, còn lại cách ly tại nhà, nơi lưu trú.