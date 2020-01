CSGT không được giữ tiền phạt vi phạm giao thông

Đã đăng vào 9 Th1, 2020 lúc 10:40 Lượt xem: 3

Hơn 10 năm trước, cảnh sát giao thông được giữ 70% tiền phạt vi phạm, nhưng hiện nộp tất cả vào ngân sách và chỉ được phân bổ một phần.

Ngày 8/1, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an phát đi thông báo giải thích việc phân bổ tiền phạt vi phạm giao thông. Năm 2007, để khắc phục tình trạng tai nạn giao thông tăng cao và hỗ trợ lực lượng chức năng mua sắm trang bị, phương tiện phục vụ công việc, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 89/2007 quy định tiền phạt vi phạm hành chính được phân bổ cho lực lượng chức năng.

Theo văn bản này, cảnh sát giao thông được giữ lại 70% số tiền xử phạt vi phạm giao thông; thanh tra giao thông vận tải (gồm cả trạm cân kiểm tra xe, Cảng vụ đường thủy nội địa) 10%; Ban an toàn giao thông tỉnh, thành phố 10%, 10% còn lại cho công an xã, phường, thị trấn.

Đến năm 2013, Thông tư 89/2007 hết hiệu lực và thay thế bằng Thông tư 153/2013, nêu rõ tiền thu phạt vi phạm hành chính nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước và điều tiết 100% cho ngân sách địa phương, HĐND cấp tỉnh quyết định. Riêng lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, việc điều tiết tiền thu phạt thực hiện theo sự hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Cán bộ Cục CSGT đo nồng độ cồn trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng hồi tháng 12/2019. Ảnh: Bá Đô

Đến năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 01/2018, có hiệu lực từ tháng 3/2018 nêu rõ các địa phương được sử dụng 70% số kinh phí từ nguồn xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông để cho công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông (gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự, công an huyện, xã). 30% còn lại dành cho các lực lượng khác của địa phương tham gia cùng nhiệm vụ trên địa bàn (gồm thanh tra giao thông, trạm cân, ban an toàn giao thông…).

Riêng với Bộ Công an, trong giai đoạn 2018-2020, dự toán chi cho việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông tương ứng 30% nguồn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông.

Thông tư 01/2018 cũng quy định mức chi bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào ban đêm ở mức tối đa 100.000 đồng/người/ca 4 tiếng (mức này không thay đổi so với những năm trước đây).

Kể từ khi Nghị định 100/2019 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực, nhiều người cho rằng việc áp dụng mức phạt tăng cao nhằm tăng ngân sách, tăng thu cho cảnh sát giao thông.

Trả lời trực tuyến trên VnExpress ngày 7/1, thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tuyên truyền giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông, khẳng định quy định mới không phải tăng thu ngân sách, quan trọng là răn đe, giúp người tham gia giao thông điều khiển phương tiện an toàn.