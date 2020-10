Đề xuất đầu tư 7 cao tốc ở đồng bằng sông Cửu Long

Đã đăng vào 23 Th10, 2020 lúc 8:54 Lượt xem: 3

Bộ Giao thông Vận tải đề xuất xây dựng kế hoạch đầu tư 7 tuyến cao tốc ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long với tổng vốn 64.554 tỷ đồng.

Ngày 22/10, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho hay đề xuất trên nằm trong dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Bảy tuyến cao tốc này sẽ được phân kỳ đầu tư, trong đó nhu cầu vốn trong giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 37.272 tỷ đồng.

7 đoạn, tuyến cao tốc gồm: Cần Thơ – Cà Mau, Chơn Thành – Đức Hòa, Đức Hòa – Mỹ An, Mỹ An – Cao Lãnh, An Hữu – Cao Lãnh (thuộc tuyến cao tốc 2 Hồng Ngự – Trà Vinh), Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, Hà Tiên – Rạch Giá – Bạc Liêu.

Sau khi được Quốc hội, Chính phủ giao tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 theo quy định, Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với các bộ ngành và địa phương rà soát thứ tự ưu tiên, lựa chọn các dự án cấp bách để đầu tư và trình Chính phủ, Quốc hội chấp thuận.

Theo quy hoạch hiện nay, vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ hình thành tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông và phía Tây cùng với 3 tuyến cao tốc (Bạc Liêu – Rạch Giá – Hà Tiên, Cần Thơ – Cà Mau và Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng) dài khoảng 998 km. Tuy nhiên, quy hoạch xác định giai đoạn đầu tư các cao tốc này là sau năm 2030.

Bộ Giao thông Vận tải đã trình Chính phủ điều chỉnh quy hoạch mạng đường bộ cao tốc Việt Nam định hướng đến năm 2030, trong đó có kiến nghị điều chỉnh lộ trình đầu tư các tuyến cao tốc nêu trên trước năm 2030, đồng thời bổ sung tuyến cao tốc Hồng Ngự – Trà Vinh vào quy hoạch.

Đồng bằng Sông Cửu Long với khoảng 21 triệu dân, tuyến huyết mạch quốc lộ 1A thường xuyên ùn tắc giao thông do quá tải. Khu vực này mới có cao tốc Lộ Tẻ – Rạch Sỏi và đang triển khai các tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, Mỹ Thuận – Cần Thơ.

