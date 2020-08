Điều Còn Mãi 2020 phát online vào 14h ngày Quốc khánh

Điều Còn Mãi – chương trình hòa nhạc quốc gia do Báo VietNamNet tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông những năm qua mang lại nhiều ấn tượng, cảm xúc đặc biệt cho các thế hệ khán giả yêu nhạc. Năm nay, do dịch Covid-19, chương trình không tổ chức trực tiếp vì đảm bảo sự an toàn.

Từ các tác phẩm khí nhạc và thanh nhạc đã được công diễn trong Điều Còn Mãi hơn 10 năm qua, một chương trình hòa nhạc Điều Còn Mãi online 2020 được biên tập kỹ lưỡng, sẽ phát online vào đúng 14h ngày Quốc Khánh 2/9.

Điều Còn Mãi 2019. Ảnh: Lê Anh Dũng.

Với chủ đề “Việt Nam muôn năm” chương trình ca ngợi ý chí bất khuất của người Việt luôn mạnh mẽ, đoàn kết để vượt qua mọi khó khăn thử thách và đặc biệt muốn cổ vũ tinh thần chống dịch như chống giặc trong thời kỳ dịch Covid, với niềm tin nhất định Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch, mang lại cuộc sống an toàn, hạnh phúc cho người dân và sự vững mạnh, hùng cường cho đất nước Việt Nam.

Ở phần khí nhạc, các tác phẩm nổi tiếng được giới thiệu gồm Quê hương của nhạc sĩ Lưu Cầu viết cho violon và piano do Bùi Công Duy và Trinh Hương trình diễn, Trở về đất mẹ của Nguyễn Văn Thương viết cho cello và piano do Ngô Hoàng Quân và Phó An My biểu diễn.

Bản hợp xướng tác phẩm Hồi tưởng của nhạc sĩ Hoàng Vân và Ca ngợi Tổ Quốc của nhạc sĩ Hồ Bắc do NSƯT Đăng Dương và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam trình bày sẽ được giới thiệu lại.

Phần thanh nhạc sẽ là các tác phẩm nổi tiếng như: Trường Ca Sông Lô của nhạc sĩ Văn Cao do Đăng Dương – Duyên Huyền và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam trình bày, Bên kia Sông Đuống của nhạc sĩ Hồ Bắc – Hoàng Cầm do Tùng Dương và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam biểu diễn; Bài ca hy vọng của nhạc sĩ Văn Ký do Lan Anh và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam trình bày; Tình em của Huy Du do Trọng Tấn và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam biểu diễn.

Tác phẩm Giấc mơ mùa lá (Trần Mạnh Hùng) do ca sĩ Khánh Ngọc và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam biểu diễn. Bên cạnh đó là tác phẩm Trở về (nhạc: Tuấn Phương, thơ: Lê Tự Minh) do Tân Nhàn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam trình bày.

Các tiết mục của các ca sĩ: Nguyên Thảo, Tùng Dương, Đăng Dương, Lan Anh sẽ được chọn lọc trong Điều Còn Mãi online 2020

Hai ca khúc nổi tiếng nhất, đẹp nhất về Hà Nội đó là Nhớ về Hà Nội (Hoàng Hiệp) được Hồng Nhung và Dàn nhạc giao hưởng quốc gia thể hiện và Hướng về Hà Nội (Hoàng Dương) do Nguyên Thảo và Dàn nhạc giao hưởng quốc gia trình trình sẽ vẽ nên một bức tranh hoàn chỉnh về Hà Nội trong quá khứ và hiện tại…

Ông Phạm Anh Tuấn – Tổng biên tập báo VietNamNet bày tỏ: ”Điều Còn Mãi đã trở thành chương trình thân quen của khán giả mỗi dịp 2/9 đến, năm nay vì dịch Covid diễn biến phức tạp nên Báo VietNamNet không thể tổ chức hòa nhạc để khán giả đến xem trực tiếp như mọi năm. Nhưng chúng tôi sẽ có chương trình biên tập dưới hình thức làm mới từ những tác phẩm đã để lại nhiều dấu ấn và cảm xúc cho người yêu nhạc những năm hoà nhạc vừa qua.

Vì đây là chương trình diễn ra đúng vào ngày 2/9, nên những ca khúc được lựa chọn giới thiệu cũng hướng tới tình yêu quê hương đất nước và lòng tự hào dân tộc. Và dù là chương trình online nhưng chúng tôi mong muốn qua chương trình, tình yêu Tổ quốc mãi vang vọng trong tim mỗi người Việt Nam”.

Ban Văn hoá

Nguồn Vietnamnet.vn