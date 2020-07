Dừng đón chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng

Đã đăng vào 25 Th7, 2020 lúc 10:40 Lượt xem: 6

Các chuyến bay đưa người Việt Nam về nước, chuyên gia nước ngoài đến Đà Nẵng được điều hướng đi sân bay khác để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

Chiều 24/7, ông Võ Huy Cường, Phó cục trưởng Hàng không Việt Nam, cho biết vừa nhận được chỉ đạo nêu trên từ quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.

“Chỉ đạo này sẽ được thực hiện ngay lập tức. Các chuyến bay trong nước đi và đến Đà Nẵng vẫn hoạt động bình thường cho đến khi có thông báo mới nhất”, ông Cường nói. Các chuyến bay quốc tế dự kiến đến Đà Nẵng sẽ được điều hướng đi sân bay khác; sau khi máy bay hạ cánh, hành khách vẫn bị cách ly theo quy định.

Ông Hoàng Hữu Cương, Phó giám đốc cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết trong tháng 7 sân bay này đã đón khoảng 10 chuyến bay “giải cứu” người Việt Nam ở nước ngoài, đón chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam.

“Dự kiến những ngày tới sân bay Đà Nẵng tiếp tục đón các chuyến bay giải cứu từ nước ngoài về. Tuy nhiên, trước diễn biến hiện tại, các chuyến bay này sẽ được thay đổi lịch trình”, ông Cương nói.

Sân bay Đà Nẵng đông khách nội địa chiều 24/7. Ảnh: Đắc Thành

Trước đó trưa 24/7, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Đà Nẵng công bố kết quả điều tra ca nghi nhiễm nCoV. Đó là người đàn ông 57 tuổi, đã về hưu, sống cùng vợ, vợ chồng con gái và cháu ngoại 18 tháng tuổi ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Ông từng bị nang trung thất, được phẫu thuật cách đây 2 năm.

Một tháng gần đây, ông này chỉ ở Đà Nẵng và đến ba cơ sở y tế, dự tiệc cưới tại Trung tâm tiệc cưới và hội nghị For You Palace, đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu. Sáng 20/7, thấy người sốt, ho, đờm nhiều nên ông đến khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

Việt Nam đang ở ngày thứ 99 không ghi nhận lây nhiễm nCoV trong cộng đồng.

Riêng Đà Nẵng từ ngày 10/4 đến nay không ghi nhận ca Covid-19, hiện thu hút rất đông khách du lịch nội địa.

Gia Chính

Nguồn VnExpress