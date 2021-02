Ga quốc tế Tân Sơn Nhất vắng lặng dịp Tết

Khu băng chuyền lấy hành lý vắng tanh so với năm ngoái.

Theo thống kê, trong năm 2020 lượng hành khách nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất sụt giảm hơn 3/4 so với trước đây (gần 1,3 triệu hành khách năm 2020 so với hơn 7 triệu hành khách năm 2019). Các chuyến bay cũng giảm nhiều (hơn 19.000 chuyến bay năm 2020 so với hơn 51.000 chuyến bay năm 2019).