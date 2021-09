Gần 1.000 học viên công an chi viện 3 tỉnh phía Nam

Đã đăng vào 6 Th9, 2021 lúc 11:45 Lượt xem: 5

HÀ NỘI – Hai học viện An ninh và Cảnh sát tổ chức lễ xuất quân chi viện cho các tỉnh phía Nam chống dịch, sáng 6/9.

Thiếu tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, cho biết 300 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị được tăng cường đến Đồng Nai.

Từ tháng 5/2021 Học viện An ninh nhân dân đã tổ chức các khóa đào tạo cho học viên về kỹ năng trực chốt, các yếu tố phòng dịch cần thiết; được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Hôm qua (5/9), toàn bộ cán bộ, chiến sĩ đi chống dịch đã xét nghiệm PCR và đều âm tính.

Lễ xuất quân của Học viện An ninh nhân dân, sáng 6/9. Ảnh: Gia Chính

“Lực lượng tăng cường chủ yếu được phân công trực chốt cấp huyện để đảm bảo thực hiện nghiêm việc giãn cách”, thiếu tướng Thắng nói. Ông yêu cầu cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ không được có lời nói, việc làm phương hại đến uy tín của địa phương và học viện.

“Luôn phải giữ đúng lễ tiết, tác phong công an nhân dân, tôn trọng phong tục tập quán của địa phương, giữ mối quan hệ đúng mực gắn bó với nhân dân”, lãnh đạo Học viện An ninh nhân dân nói thêm.

Học viên Nguyễn Thu Hà, một trong 20 nữ chiến sĩ tăng cường, cho biết ban đầu nhận nhiệm vụ có cảm giác lo lắng nhưng sau khi tập huấn đã tự tin hơn với những kỹ năng chống dịch.

Các học viên an ninh sẽ chi viện cho tỉnh Đồng Nai chống dịch. Ảnh: Gia Chính

“Tôi xác định quá trình tham gia chống dịch sẽ có những khó khăn nhất định, có thể phải ăn, ngủ ở bất kỳ đâu nhưng sẵn sàng lên đường”, học viên Hà nói.

Tại Học viện Cảnh sát nhân dân, 650 học viên cũng lên đường chi viện các tỉnh phía Nam chống dịch. Trong đó, tăng cường 500 cán bộ, học viên hỗ trợ Công an tỉnh Bình Dương và 150 cán bộ, học viên hỗ trợ Công an tỉnh Long An.

Thiếu tướng Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện, cho biết có nhiều cán bộ, chiến sĩ từng tăng cường chi viện cho Công an tỉnh Bắc Ninh và lần này tiếp tục tham gia hỗ trợ Công an hai tỉnh phía Nam.

Gần 1.000 học viên hai trường công an tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Gia Chính

Sau lễ xuất quân, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ ra sân bay Nội Bài, đầu giờ chiều nay sẽ tới Đồng Nai, Long An, Bình Dương và vào việc ngay. Trong đợt dịch thứ 4, Bộ Công an đã chi viện hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ cho các tỉnh phía Nam chống dịch.

Gia Chính

Nguồn VnExpress