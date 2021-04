Đã đăng vào 15 Th4, 2021 lúc 15:16 Lượt xem: 3

LONG AN – Lương Đình Tiến, Giám đốc Petrolimex Long An, bị bắt vì liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất 200 triệu lít xăng giả, ngày 15/4.

Ông Tiến bị Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Buôn lậu trong quá trình mở rộng điều tra đường dây tội phạm do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP HCM), Nguyễn Hữu Tứ (64 tuổi, ngụ Vĩnh Long) cầm đầu.

Cảnh sát phong tỏa, khám xét trụ sở Petrolimex Long An. Ảnh: Hoàng Nam.

Gần trăm cảnh sát vũ trang của Công an Đồng Nai phối hợp Cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an), Công an Long An đang bao vây, khám xét tại trụ sở Công ty xăng dầu Long An – cao ốc trên đường Trà Quý Bình, TP Tân An. Lực lượng chức năng cũng thực hiện động thái này tại nơi ở của ông Tiến.

Sau gần 4 tiếng làm việc, đến 13h30, ông Tiến mặc áo sơ mi xanh nhạt, bị còng tay, được cảnh sát dẫn giải ra khỏi trụ sở Petrolimex Long An. Sau đó, ôtô riêng của ông này cũng bị khám xét.

Hành vi cụ thể của ông Tiến chưa được công bố. Cảnh sát đã thu giữ nhiều thùng hồ sơ, tài liệu, đưa lên ôtô chở về cơ quan điều tra.

Lương Đình Tiến bị đưa về cơ quan điều tra. Ảnh: Hoàng Nam.

Ông Tiến được bổ nhiệm làm Giám đốc Petrolimex Long An hồi tháng 10/2020. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo công ty xăng dầu của nhà nước bị bắt vì liên quan đến đường dây xăng giả.

Trước đó, Công an Đồng Nai đã khởi tố 55 người về các tội Buôn lậu; Sản xuất buôn bán hàng giả; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Trong đó, Ngô Văn Thụy (cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị điều tra hành vi Nhận hối lộ.

Cảnh sát hoàn tất việc khám xét trụ sở Petrolimex Long An. Ảnh: Hoàng Nam.

Chuyên án 920G được Công an Đồng Nai lập cuối năm 2020, sau khi nhận phản ánh từ người dân về xăng kém chất lượng.

Tối 6/2, với sự hỗ trợ của C02, hơn 500 cán bộ chiến sĩ từ nhiều hướng bất ngờ ập vào ụ nổi giữa sông Hậu (Vĩnh Long), bắt quả tang nhiều người đang pha chế xăng giả. Cùng lúc, 13 địa điểm khác ở Đồng Nai, TP HCM, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu… cũng bị khám xét, hàng loạt người liên quan bị bắt.

Hơn 100 tỷ đồng, 50 sổ đỏ đất đai, 12 thùng hồ sơ; 2 tàu biển 2.500 tấn, 5 sà lan 400-1.000 tấn, 6 xe bồn trong bờ, 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hoá chất… bị thu giữ.

Cơ quan điều tra cho rằng, có khoảng một triệu lít xăng giả được đưa ra thị trường mỗi ngày từ “lò” pha chế giữa sông Hậu. Tính từ tháng 8/2020 đến khi bị bắt, nhóm nghi phạm đã cung cấp ra thị trường hơn 200 triệu lít.

Do vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, “có sự tham gia của một số cá nhân trong hệ thống”… nên thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng đã quyết định đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

