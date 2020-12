Hacker nổi tiếng thế giới làm chuyên gia an ninh mạng Việt Nam

Đã đăng vào 4 Th12, 2020 lúc 15:24 Lượt xem: 4

Ngô Minh Hiếu, hacker nổi tiếng từng ngồi tù 7 năm ở Mỹ, vừa trở thành chuyên gia tại Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng quốc gia (NCSC).

Ngô Minh Hiếu là nhân vật trong bài viết Lời tự thú của hacker Việt sau 7 năm ngồi tù ở Mỹ. Trên trang cá nhân, ngày 3/12, Minh Hiếu đăng ảnh đơn xin việc vào Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng quốc gia. Anh cho biết mình hiện là nhân viên duy nhất của NCSC ở TP HCM. “Post cái hình để biết là có việc làm, để ba mẹ đỡ phải lo”, Hiếu viết.

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, thuộc Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết “đang trong quá trình tiếp nhận Ngô Minh Hiếu trở thành chuyên gia kỹ thuật của Trung tâm”. Tại đây, Hiếu sẽ tham gia nghiên cứu kỹ thuật, giải pháp giúp bảo đảm an toàn thông tin cho người dân và doanh nghiệp trên môi trường mạng.

Ở đỉnh cao “sự nghiệp” tội phạm mạng, Ngô Minh Hiếu từng kiếm được 125.000 USD mỗi tháng nhờ cung cấp dịch vụ đánh cắp danh tính người dùng. Ảnh: Hieu Ngo.

Ngô Minh Hiếu, sinh năm 1989 ở Gia Lai, từng là hacker nổi tiếng những năm 2010. Trước khi bị Cơ quan Mật vụ Mỹ bắt vào năm 2013, anh từng đã kiếm hơn 3 triệu USD nhờ bán dữ liệu danh tính cho nhiều đường dây tội phạm có tổ chức ở Mỹ.

Ngô Minh Hiếu ra tù giữa năm nay, sau 7 năm bị bắt giam. Chia sẻ với trang KrebsOnSecurity, Hiếu cho biết anh cảm thấy ân hận khi nghe câu chuyện về những người bị đánh cắp danh tính sau đó mất mọi thứ. Anh hy vọng một ngày nào đó có thể làm việc liên quan tới an ninh mạng. Về lâu dài, anh có thể giúp những người trẻ tránh xa con đường tội phạm mạng.

Trước khi về làm tại NCSC, hacker này đã sáng lập một trang trên Facebook có tên “Nhận thức về an ninh mạng cùng Hieupc”, thu hút hơn 4.000 thành viên trao đổi các thông tin về an ninh mạng. Anh cũng tham gia một số dự án phi lợi nhuận nhằm bảo vệ danh tính người dùng, đảm bảo an toàn của trẻ em trước những mối đe dọa an ninh mạng trên Internet.

Lưu Quý

Nguồn VnExpress