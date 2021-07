Hai mũi dập dịch tại 19 tỉnh phía Nam

Đã đăng vào 18 Th7, 2021 lúc 21:33 Lượt xem: 7

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu mũi một tập trung lực lượng làm sạch các ổ dịch nguy cơ rất cao, mũi hai tăng cường sàng lọc để giữ vững vùng an toàn.

Sáng 18/7, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 (Ban chỉ đạo), Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh yêu cầu nêu trên.

Ban chỉ đạo nhận định miền Bắc cơ bản dập được dịch ở Bắc Ninh, Bắc Giang; các tỉnh, thành khác đang kiểm soát tình hình. Miền Trung còn một vài nơi như Phú Yên, Khánh Hòa, Đà Nẵng có ổ dịch mới, phải tập trung lực lượng khoanh vùng, dập dứt điểm.

Theo Phó thủ tướng, 19 tỉnh phía Nam được phân thành hai nhóm. Nhóm một, các tỉnh tương đối an toàn là khu vực phía Nam sông Hậu và Bình Phước, tiếp tục chiến lược “ngăn chặn, phát hiện, truy vết, khoanh vùng, dập dịch, điều trị”.

Nhóm hai, TP HCM, Bình Dương và những nơi lây nhiễm cao, đậm đặc, có nguy cơ lan rộng thì dùng giải pháp mới với “hai mũi giáp công”. Mũi thứ nhất tập trung lực lượng tại những vùng có mức độ dịch bệnh rất cao, nhanh chóng tách F0 ra khỏi cộng đồng, từng bước làm sạch, thu hẹp ổ dịch. Mũi thứ hai tầm soát, sàng lọc để giữ vững chắc vùng an toàn.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam. Ảnh: Đình Nam

Về xét nghiệm, ông Đam lưu ý tại các vùng dịch, tùy tình huống để dùng xét nghiệm nhanh kết hợp với PCR, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, “không dàn hàng ngang”. Những nơi chưa bị dịch nhiều, cần tăng tần suất xét nghiệm nhanh sàng lọc tại bệnh viện để bảo vệ tối đa hệ thống y tế; khi sàng lọc cộng đồng tại chợ, bến xe, quán nước… thì tăng cường dùng xét nghiệm PCR mẫu gộp.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết sẽ đàm phán với các nhà sản xuất lớn trên thế giới như Hàn Quốc, châu Âu, Trung Quốc… để mua sinh phẩm xét nghiệm nhanh và các doanh nghiệp trong nước mua sinh phẩm RT-PCR. Số máy phục vụ xét nghiệm “tạm đủ trong tình hình hiện nay”. Bộ sẽ lập 25 xe xét nghiệm lưu động công suất 2.000 mẫu đơn PCR/ngày để hỗ trợ các địa phương.

Bộ cũng đang tính toán nhu cầu thiết bị điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch như hệ thống ECMO, máy thở chức năng cao, máy thở oxy cao áp (HNFC), bơm tiêm điện, máy lọc máu chậm, máy theo dõi chức năng sống của bệnh nhân…

Ban chỉ đạo thống nhất giao Bộ Y tế thống kê tất cả trang thiết bị cần mua. Loại nào ngân sách Nhà nước có thể đảm bảo thì mua ngay. Loại nào có bất cập trong quy định thì trình Chính phủ để có nghị quyết tháo gỡ.

Ngày 17/7, căn cứ đề nghị của Bộ trưởng Y tế và ý kiến thống nhất của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng quyết định áp dụng cách ly xã hội 19 tỉnh thành, gồm: TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai (đã thực hiện); bổ sung TP Cần Thơ và các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang. Thời điểm bắt đầu áp dụng do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định, nhưng không muộn hơn 0h ngày 19/7.

Viết Tuân

Nguồn VnExpress