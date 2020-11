Hàng trăm nhà dân bị lũ chia cắt

Đã đăng vào 6 Th11, 2020 lúc 21:26 Lượt xem: 5

QUẢNG NGÃI – Mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay khiến hàng trăm nhà dân ở huyện Nghĩa Hành và Thị xã Đức Phổ bị ngập nước.

Trưa 6/11, bà Nguyễn Thị Đào, 50 tuổi, ở phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ cùng chồng ra quán bên đường ăn cơm, vì ngôi nhà của họ đã bị ngập nước. “Lúc 3h vợ chồng tôi thức dậy thấy nước chảy ào ào, vội dọn lúa, đồ đạc lên cao. Nước vào nhà tới đầu gối, sáng nay nước rút dần nhưng vẫn còn ngập”, bà Đào nói.

Bà Đào trong sân nhà bị bao vây bởi nước lụt, sáng 6/11. Ảnh: Phạm Linh.

Cạnh nhà bà Đào, trường THCS Phổ Minh cũng bị nước lũ tràn từ đường vào sân, học sinh được cho nghỉ học. Con đường trước trường bị nước lũ chia cắt, nhiều người đi tới phải ngoảnh đầu xe.

Tại phường Phổ Ninh, nhiều nơi ngập 1,5 m, gần 80 hộ bị cô lập. Nhà bà Nguyễn Thị Hoa Phượng ngập sâu nhất, đã dời đến nhà người thân. “Nước lên lúc 2h sáng, cúp điện, không thấy gì hết. Tôi phải chạy đi còn đồ đạc cứ mặc kệ”, bà kể.

Nhà dân ở thị xã Đức Phổ bị nước vũ bao vây, sáng 6/11. Ảnh: Phạm Linh.

Ông Võ Minh Vương, Phó chủ tịch thị xã Đức Phổ cho biết, nước sông Trà Câu dâng lên báo động 3, 300 hộ dân với 3.000 người ở các phường Phổ Ninh, Phổ Văn, Phổ Thuận, Phổ Minh bị ngập. Chính quyền thị xã huy động hơn 100 người gồm bộ đội, công an, dân quân… di dời đồ đạc giúp dân, chở người người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn, chốt chặn ở những nơi nước tràn để người dân đi lại an toàn.

Tại huyện Nghĩa Hành, từ sáng sớm, bà Hồ Thị Kiều, ở xã Hành Tính Tây phải dời vật dụng trong nhà lên gác vì nước vào nhà. Nhiều người hàng xóm của bà phải đưa bò, trâu đến xóm trên, nơi chưa bị ngập. Ông Mai Văn Tường, Chủ tịch UBND xã Hành Tính Tây cho biết toàn xã có 350 hộ bị nước lũ chia cắt, xã sẽ chuyển người dân đến các trụ sở, trạm y tế… nếu nước tiếp tục lên.

Chị Lê Thị Hương ở xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành đưa đàn bò đến nơi cao hơn phòng lũ lên nhanh. Ảnh: Phạm Linh.

Do nước ngập đường, các trường học ở xã Hành Thiện, Hành Tín Đông, Hành Tín Tây đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo.

Ngoài Đức Phổ và Nghĩa Hành, một số nơi ở TP Quảng Ngãi và huyện Bình Sơn cũng đang ngập cục bộ.

Ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi cho biết, 13h hôm nay, nước sông Vệ và sông Trà Câu (qua các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, thị xã Đức Phổ) trên mức báo động 3. Sông Trà Khúc trên báo động 1, sông Trà Bồng dưới báo động 2.

Trong 12 giờ tới, lũ sông Trà Câu và sông Vệ xuống chậm, sông Trà Bồng và Trà Khúc tiếp tục lên. Nguy cơ ngập lụt sâu trên diện rộng ở hạ lưu sông Vệ, sông Trà Câu và vùng trũng thấp ở các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Đức Phổ và TP Quảng Ngãi. Các huyện miền núi Trà Bồng, Sơn Tây, Minh Long, Ba Tơ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Bão số 10 – Goni suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vào đất liền Quảng Ngãi – Phú Yên sáng nay, nhưng gây mưa lớn ở các tỉnh miền Trung hai ngày qua.

Quảng Ngãi, cùng Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định có mưa rất to với tổng lượng mưa 150-250 mm, có nơi trên 250 mm; Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai, Bắc Đăk Lăk và Phú Yên có tổng lượng mưa 50-100 mm.

Phạm Linh

Nguồn VnExpress