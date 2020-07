Hội An cách ly xã hội

Đã đăng vào 30 Th7, 2020 lúc 9:27 Lượt xem: 1

Lãnh đạo Quảng Nam ra quyết định cách ly xã hội theo chỉ thị 16 toàn thành phố Hội An, từ 0h ngày 31/7 đến 14/8.

Phó chủ tịch Quảng Nam Trần Văn Tân ký quyết định trên sáng nay 30/7. Theo đó, TP Hội An sẽ triển khai các biện pháp để “bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng”; người dân được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác…

Chính quyền yêu cầu những người ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá hai người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m.

Hội An có “bệnh nhân 428”, phường Minh An công bố dương tính tại Đà Nẵng. Giới chức y tế xác định có 11 trường hợp là F1. Trong những ngày qua, hàng du khách từ Đà Nẵng vào Hội An tham quan.

Tối 29/7, Bộ Y tế tìm người đến đến bánh mì Phượng, 2B Phan Chu Trinh, Cẩm Châu chiều 14/7. Hoi An Silk Marina Resort & Spa, số 74 đường 18 Tháng 8, Phường Minh An, ngày 24/7 đến 14h chiều 25/7. Phố cổ Hội An ngày 24/7 đến 14h chiều 25/7.

Một cửa hàng yêu cầu khách vào mua hàng đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trên đường Trần Quý Cáp, TP Hội An chiều 29/7. Ảnh: Đắc Thành.

Giới chức y tế Quảng Nam xác định 616 trường hợp liên quan đến ba bệnh viện và 169 người ở trung tâm tiệc cưới Đà Nẵng. Những người này đã được cách ly và mẫu xét nghiệm.

Ngành y tế xác định “bệnh nhân 425”, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn công bố dương tính tại Đà Nẵng có 13 người là F1 được lấy mẫy nhưng chưa có kết quả. “Bệnh nhân 436”, xã Điện Trung, Điện Bàn, công bố ở Đà Nẵng, đã cách ly và lấy mẫu xét nghiệm ba trường hợp F1.

Hai bệnh nhân công bố tại Quảng Nam, “bệnh nhân 432”, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 41 trường hợp F1. “Bệnh nhân 433”, xã tại Điện Thọ, Điện Bàn cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 13 trường hợp F1.

Đắc Thành

Nguồn VnExpress