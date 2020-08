Hội An tiếp tục cách ly xã hội

Đã đăng vào 13 Th8, 2020 lúc 10:17 Lượt xem: 1

Từ 0h ngày 14/8, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam tiếp tục cách ly xã hội, người dân hạn chế ra ngoài, giữ khoảng cách tối thiểu 2 m nơi công cộng.

Quyết định cách ly xã hội cho đến khi có thông báo mới được Phó chủ tịch Quảng Nam Trần Văn Tân ký sáng 3/8. Theo đó, người dân Hội An được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác…

Khi ra khỏi nhà, người dân phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 m.

Nhà máy, công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu, ngân hàng, kho bạc, công chứng, bưu chính, viễn thông…. được tiếp tục hoạt động, nhưng phải thực hiện đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện phòng chống dịch.

Lực lượng quân đội phun hóa chất khử trùng trên các tuyến dường phố cổ Hội An. Ảnh: Đại Ba.

Thành phố du lịch nổi tiếng Hội An thực hiện cách ly xã hội từ ngày 31/7 đến 14/8, nhưng số ca nhiễm nCoV tiếp tục tăng. Đến sáng nay, thành phố có 22 ca nhiễm, một người tử vong.

Để phòng dịch, chính quyền Hội An đang phong tỏa khối phố An Hội, phường Minh An với hơn 450 hộ, 2.000 nhân khẩu và một phần khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An với gần 800 người.

Đắc Thành

Nguồn VnExpress