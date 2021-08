Hơn 2.000 cảnh sát mắc Covid-19 khi tham gia chống dịch

Đã đăng vào 30 Th8, 2021 lúc 18:53 Lượt xem: 1

TP HCM – Thứ trưởng Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, sau hơn một năm tham gia tuyến đầu chống dịch, hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ đã nhiễm bệnh, 10 người hy sinh.

Thông tin được trung tướng Nguyễn Duy Ngọc nói tại lễ khánh thành Bệnh viện dã chiến Phước Lộc, huyện Nhà Bè, ngày 30/8.

Theo Thứ trưởng Ngọc, thời gian qua, lực lượng công an đã sát cánh cùng lực lượng quân đội và ngành y tế thực hiện nhiệm vụ tại tuyến đầu; đảm bảo an ninh trật tự, tham gia chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân. Trong thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục hỗ trợ trong việc “đi tường ngõ, gõ từng nhà” để nắm chắc tình hình dịch bệnh.

Trước bối cảnh nguy hiểm, lực lượng mất mát nhiều, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh và lãnh đạo Bộ Công an đã thống nhất xây dựng Bệnh viện dã chiến Phước Lộc với quy mô 300 giường để điều trị cán bộ, chiến sĩ và người dân mắc Covid-19, giảm tải cho Bệnh viện 30/4 (Bộ Công an).

Đại tá Tiền Thanh Liêm (Phó giám đốc Bệnh viện 30/4) được phân công làm Giám đốc Bệnh viện dã chiến Phước Lộc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (đeo kính, bên phải) và Thứ trưởng Công an Nguyễn Duy Ngọc (thứ hai bên trái) kiểm tra thiết bị trong bệnh viện. Ảnh: Văn Võ

Công trình được khởi công hôm 22/8, hoàn thành sau 7 ngày, trên khu đất rộng khoảng 5.300 m2 (vốn là phân xưởng Xí nghiệp X30). Ngành công an đã huy động hơn 1.500 nhân lực làm việc cả ngày lẫn đêm để hoàn thành công trình.

Theo thiết kế, bệnh viện chia làm 3 phân khu: xanh, vàng và đỏ. Trong đó, khu xanh là nơi hội chẩn, xét nghiệm, kho chứa vật dụng y tế; vàng là vùng đệm giữa khu xanh và đỏ – nơi nhân viên y tế sát khuẩn trước khi di chuyển từ khu đỏ vào khu xanh. Còn khu đỏ dành cho việc điều trị các bệnh nhân nặng và có khu vực riêng để xử lý chất thải y tế.

Bước đầu, bệnh viện có 100 giường phục vụ hồi sức cấp cứu đối với bệnh nhân nặng.

Trong quá trình triển khai, Bộ Công an được sự hỗ trợ của Bộ Y tế, UBND TP HCM, các chuyên gia của Bệnh viện Nhiệt Đới, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức.

Bệnh viện dã chiến Phước Lộc là nơi thu dung, điều trị Covid-19 cho bệnh nhân ngành công an. Ảnh: Bộ Y tế.

Phát biểu tại lễ khánh thành bệnh viện, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ xúc động về những đóng góp, hy sinh của lực lượng công an trong cuộc chiến chống dịch. Ông cho rằng, Bệnh viện dã chiến Phước Lộc đi vào hoạt động là “thêm hy vọng, thêm niềm tin sẽ có rất nhiều cuộc sống được giữ lại”.

Ông Đam mong muốn đội ngũ y tế bệnh viện luôn cố gắng phấn đấu để không có ca tử vong do dịch bệnh, tất cả các bệnh nhân vào đây phải được cứu chữa kịp thời.

Phó Thủ tướng đánh giá việc Bộ Công an đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến Phước Lộc là một minh chứng cho sự hiệp đồng tác chiến, không còn phân biệt giữa lực lượng vũ trang với dân sự, giữa Trung ương với địa phương, giữa chính quyền với doanh nghiệp trong cuộc chiến chống Covid-19. “Tất cả là nhằm chiến thắng bằng được dịch bệnh”, ông nói.

Văn Võ – Hà An

Nguồn VnExpress