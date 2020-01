Iran bị loại dù thắng Trung Quốc

THÁI LAN – Iran đánh bại Trung Quốc 1-0 ở lượt trận cuối bảng C nhưng dừng bước vì kém hiệu số bàn thắng bại so với Uzbekistan.

*Bàn thắng: Noorafkan 87′.

Pha lập công muộn màng trên chấm phạt đền của Omid Noorafkan không đủ để Iran vào vòng knock-out. Thầy trò Hamid Estili cũng có bốn điểm như Uzbekistan, nhưng thua hiệu số bàn thắng bại (0 so với +1). Trận này Iran tạo ra nhiều cơ hội nhưng một phần vì dứt điểm kém, phần do thiếu may mắn nên họ không thể ghi nhiều bàn hơn.

Trong khi đó, Trung Quốc rời giải sau ba trận toàn thua và không ghi được bàn.

Iran nhập cuộc quyết tâm, khiến Trung Quốc phần nào bị ngợp. Cơ hội đến với đội bóng Tây Á từ sớm. Pha đánh đầu cận thành của Jafar Salmani không thắng được Chen Wei dù thủ môn Trung Quốc phần nào thất thế vì phải đổ người cản quả căng ngang của Allahyar Sayyadmanesh. Trong những phút tiếp theo, Sayyadmanesh có hai cơ hội nhưng cú đánh đầu của anh đi vọt xà, còn pha xoay người dứt điểm lại bị Chen Wei cản phá.

Những pha dứt điểm tồi một lần nữa kìm hãm sự hưng phấn của các cầu thủ Iran – điều từng xảy ra khi họ hòa Uzbekistan 1-1 ở trận ra quân. Ali Shojaei đánh đầu vọt xà trong tình huống anh đè được hậu vệ Trung Quốc trên không. Sau đó, đến lượt thủ quân Shahin Taherkhani có pha bỏ lỡ tương tự trong một tình huống dàn xếp đá phạt sở trường của đội nhà.

Những pha dứt điểm không tốt khiến Iran không thể chọc thủng lưới Trung Quốc nhiều hơn một lần. Ảnh: AFC.

Iran tìm ra điểm yếu ở cánh phải của Trung Quốc và liên tục khai thác. Nhưng tất cả trở thành vô nghĩa khi các chân sút của họ quá vô duyên. Có thể thấy điều này qua tình huống đệm bóng ra ngoài ở cự ly chỉ cách khung thành 4 mét của Mohammadmehdi Mehdikhani vào cuối hiệp một. Ham dâng cao tấn công, Iran để lộ nhiều khoảng trống phía sau. Nhưng Trung Quốc tỏ ra là một đội thiếu sắc sảo để tận dụng những sơ hở đó. Cơ hội tốt nhất đoàn quân của Hao Wei tạo ra là cú sút xa chệch khung thành của Chen Pu.

Tinh thần và thể lực của Iran phần nào đi xuống ở hiệp hai. Họ không thể dồn ép đối thủ như hiệp một. Mặt khác, Trung Quốc chơi chặt chẽ hơn và khắc phục những sai lầm họ mắc phải. Việc đội bóng của Hao Wei lùi sâu đội hình khiến Iran gặp nhiều khó khăn. Nhưng dù khan hiếm cơ hội, Iran vẫn không cải thiện chất lượng những cú dứt điểm.

Bàn thắng của Noorafkan không đủ để giúp Iran đi tiếp. Ảnh: AFC.

Khi trận đấu còn 20 phút, Hamid Estili đã thay hết ba người, đưa vào những cầu thủ tấn công để làm mới hàng công. Nhưng trong khi loay hoay tìm bàn thắng, Iran suýt bị thủng lưới sau pha đi bóng và dứt điểm dội xà ngang của Chen Pu.

Ở khung thành bên kia, Chen Wei một lần nữa cứu thua khi cản cú đệm bóng cận thành của Reza Jabireh. Trong trận này, thủ thành Trung Quốc có nhiều pha cản phá, nhưng đa phần là những tình huống cầu thủ Iran dứt điểm quá tồi, trúng vị trí anh đã chọn sẵn. Pha dứt điểm của Jabireh hay cú đánh đầu trong hiệp một của Sayyadmanesh đều khiến Chen Wei giật mình vì… đi trúng người anh.

Iran một lần nữa lỡ hẹn với sân chơi Olympic. Ảnh: AFC.

Trận đấu càng về cuối, Iran càng tỏ ra bế tắc. Họ thậm chí đối mặt nguy cơ bị phản công. Khi hiệp hai còn 5 phút, Iran được hưởng phạt đền ở một tình huống không rõ ràng. Trọng tài cho rằng Zhu Chenjie phạm lỗi kê chân với Mehdi Ghaedi nhưng hậu vệ Trung Quốc dường như đã chạm bóng trước. Trên chấm 11m, Noorafkan đánh lừa Chen Wei, mở tỷ số trận đấu.

Trong thời gian bù giờ, Chen Wei và một hậu vệ Trung Quốc phối hợp không tốt, khiến khung thành bị bỏ trống. Bóng đến vị trí của Ghaedi nhưng cú đánh đầu của tiền đạo này thiếu chính xác. Đó là cơ hội cuối cùng của Iran. Sau khi trọng tài thổi còi, Ghaedi gục xuống sân khóc vì nếu ghi bàn, anh đã giúp đội nhà đứng nhì bảng.

Quang Huy

Nguồn VnExpress

