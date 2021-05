‘Lão tướng’ Anh Đức ghi bàn thứ năm ở hạng Nhất

Đã đăng vào 5 Th5, 2021 lúc 22:26 Lượt xem: 8

KIÊN GIANG – Tiền đạo Nguyễn Anh Đức lại toả sáng, giúp Long An thắng An Giang 1-0 ở vòng 7 hạng Nhất chiều 5/5.

*Ghi bàn: Anh Đức 79′.

Khi hiệp hai còn chừng 10 phút, từ một quả phạt góc bên trái, Anh Đức bật cao đánh đầu đập đất hạ gục thủ môn Đoàn Thanh Nhã. Bàn của tiền đạo 36 tuổi giúp Long An thắng tối thiểu An Giang trên sân Kiên Giang, sân nhà của họ mùa này do sân Long Xuyên không còn hoạt động.

Anh Đức (phải) đeo băng đội trưởng Long An trong trận hoà Khánh Hoà hôm 2/5. Ảnh: LAFC

Đây là lần thứ năm Anh Đức lập công, trong năm trận ở hạng Nhất mùa này. Đó cũng là tất cả số bàn mà Long An sở hữu kể từ đầu giải. Qua năm trận, họ thắng ba, hoà ba và chỉ thua một trận, đang đứng thứ ba với 12 điểm. Họ đang ít hơn đỉnh bảng của Khánh Hoà hai điểm, nhưng CLB phố biển chưa đấu vòng 7.

Mùa trước, Anh Đức khoác áo HAGL, đá chín trận ở V-League nhưng không ghi bàn nào. Kể từ khi về hạng Nhất đá cho Long An, anh dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải, hơn Phù Trung Phong và Trần Văn Tùng một bàn.

Anh Đức là một trong năm tiền đạo được HLV Park Hang-seo triệu tập cho ba trận cuối vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, bên cạnh Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh và Hà Đức Chinh.

Lần gần nhất anh ghi bàn cho Việt Nam là trận thắng Malaysia 1-0 tại chung kết lượt về AFF Cup 2018. Bàn đó giúp Việt Nam lần thứ hai vô địch AFF Cup.

