Long An khánh thành khu công nghiệp gần 130 ha

Đã đăng vào 21 Th3, 2021 lúc 16:37 Lượt xem: 5

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành Khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông tổng diện tích 129 ha, sáng 21/3.

Khu công nghiệp do Công ty IMG làm chủ đầu tư ở xã Phước Đông, huyện Cần Đước, có 92 ha nhà xưởng xây sẵn và kho bãi, đường chính rộng 16 m với 4 làn xe, đường nội bộ rộng 8 m với 2 làn xe, vỉa hè, cây xanh nội khu.

Vị trí của khu công nghiệp thuận lợi cả đường bộ lẫn đường thủy. Về đường bộ, tỉnh lộ 826B đi qua dự án, liên kết quốc lộ 50 giúp đi TP.HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Về đường thủy, khu vực này giáp sông Vàm Cỏ với chiều dài hơn 3 km và cầu cảng trong tương lai.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát khu công nghiệp Phước Đông, sáng 21/3. Ảnh: An Nam.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả thu hút đầu tư của tỉnh Long An và đóng góp của nhà đầu tư. “Khu công nghiệp sẽ giúp phát triển kinh tế của tỉnh và toàn khu vực, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, tăng thu ngân sách”, Thủ tướng nói và yêu cầu tỉnh tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong bối cảnh Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An đã trao chứng nhận đầu tư cho nhiều doanh nghiệp rót vốn vào địa phương. Đến nay tỉnh có hơn 2.000 dự án đầu tư trong nước được cấp phép với vốn đăng ký hơn 244.900 tỷ đồng; 1.100 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến từ 40 quốc gia, vùng lãnh thổ, với tổng vốn gần 6,1 tỷ USD; trên 12.900 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn hơn 334.340 tỷ đồng.

Trước đó, Thủ tướng đến thăm và làm việc tại Cảng quốc tế Long An, kiểm tra nhà máy nhiệt điện Long An I và Long An II ở huyện Cần Giuộc.

Hoàng Nam

Nguồn VnExpress