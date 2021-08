Long An những ngày ‘ai ở đâu yên đó’

Cầu Tân An trên tuyến tránh quốc lộ 1 qua TP Tân An (cách cầu Tân An mới khoảng một km), bắc qua sông Vàm Cỏ Tây vắng bóng xe. Đây là cầu huyết mạch nối từ TP HCM về các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.