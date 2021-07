Miền Tây ngày đầu giãn cách xã hội

Ông Lê Văn Việt, ở ấp 2, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp vác dụng cụ bắt cá ra đồng. Mỗi ngày ông Việt đều kiếm cá để cải thiện bữa ăn cho gia đình, có dư sẽ bán ở chợ xã. Ảnh: Con-TuSa.

Ngày 17/7, Thủ tướng quyết định áp dụng cách ly xã hội 19 tỉnh thành, gồm: TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai (đã thực hiện); bổ sung TP Cần Thơ và các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang. Thời điểm bắt đầu áp dụng do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định, nhưng không muộn hơn 0h ngày 19/7.