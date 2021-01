Nam tiếp viên Vietnam Airlines làm lây lan Covid-19 bị khởi tố

Đã đăng vào 11 Th1, 2021 lúc 21:53 Lượt xem: 3

Nguồn tin của VietNamNet xác nhận thông tin trên và cho biết, quyết định khởi tố bị can đối với nam tiếp viên D.T.H (tức bệnh nhân 1342, SN 1993) về tội “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo điều 240 Bộ luật Hình sự, đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Động thái này diễn ra sau gần một tháng cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án và công bố thông tin rộng rãi.

Nam tiếp viên Vietnam Airlines đã vi phạm nghiêm trọng các quy định tại cơ sở cách ly của hãng bay và các ly tại nhà dẫn đến lây lan Covid-19

Trước đó, tại buổi họp báo vào đầu tháng 12/2020 nhằm công bố thông tin khởi tố vụ án, Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết về những dấu hiệu vi phạm hình sự của bệnh nhân 1342.

Cụ thể, bệnh nhân 1342 đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về cách ly, làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho ba người.

Bệnh nhân 1342 vi phạm quy định tại khu cách ly riêng của hãng Vietnam Airlines và tiếp tục vi phạm quy định khi được cho về cách ly tại nhà.

Bước đầu xác định, ngày 14/11/2020, nam tiếp viên D.T.H di chuyển trên chuyến bay từ Nhật về TP.HCM. H cùng một số người khác bị cách ly 4 ngày tại cơ sở cách ly của Vietnam Airlines.

Tuy nhiên, H. không chấp hành nghiêm quy định cách ly dẫn đến lây dịch bệnh từ một bệnh nhân khác. Khi được cho về cách ly tại nhà, bệnh nhân 1342 tiếp tục vi phạm, khi vẫn đi học, đi ăn ở bên ngoài.

Sau đó, bệnh nhân 1342 có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 1347, là nam giáo viên tiếng Anh.

Bệnh nhân 1347 di chuyển đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Bệnh nhân 1347 cũng lây lan Covid-19 cho một số người khác.

Vụ việc liên quan đến bệnh nhân 1342 đã gây bức xúc khi mà cả cộng đồng đang nỗ lực, chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Đầu tháng 12/2020, Vietnam Airlines ra thông cáo chân thành xin lỗi về sự việc không mong muốn này.

Đến ngày 22/12, Bệnh viện Dã chiến Củ Chi công bố thông tin, bệnh nhân 1342 có kết quả âm tính, nhưng vẫn phải tiếp tục cách ly 14 ngày theo quy định. Bệnh nhân 1347 và những bệnh nhân mà người này lây lan cũng có kết quả âm tính.

Như vậy sau gần một tháng khởi tố vụ án, đến nay cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can đối với H (tức bệnh nhân 1342) để điều tra, xử lý theo quy định.