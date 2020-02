Ngành du lịch New York cũng lao đao vì dịch bệnh

Đã đăng vào 6 Th2, 2020 lúc 10:56 Lượt xem: 3

MỸ New York và các điểm du lịch khác trên khắp thế giới đang phải đối mặt với nhu cầu giảm về phòng khách sạn và nhà hàng vì virus corona.

Don Chan, chủ một công ty chuyên tổ chức tham quan bằng xe buýt bằng tiếng Hoa đến các điểm ở Manhattan nhận 300 vụ hủy tour từ khách Trung Quốc, những người không thể đến New York trong tuần này. Hiện mỗi ngày, tour của ông chỉ có 10 đến 20 khách, so với 30 đến 40 như năm ngoái.

Bruce Zhu, chủ của China Tour Travel Services ở Flushing, Queens, đã đặt phòng khách sạn và sắp xếp tour cho 200 khách Trung Quốc trong hai tuần tới. Giờ thì khách không thể đến.

“Đó là vấn đề lớn”, Zhu nói. “Chúng tôi phải hủy đặt phòng, hủy khách sạn. Chúng tôi mất rất nhiều tiền cho đặt phòng”, ông đang tính sa thải hai trong số năm nhân viên của mình sau một tháng nữa, nếu tình hình không cải thiện.

Trong khi các quan chức y tế đang vật lộn để đối phó với dịch bệnh lan rộng khắp thế giới, các công ty lữ hành và đại lý du lịch ở New York cũng phải đối mặt việc thất thu vì phòng khách sạn và xe bỏ trống.

Nhiều con đường thưa vắng trong khu Phố Tàu ở Manhattan. Ảnh: NYT

“Nó sẽ là một gánh nặng tài chính nghiêm trọng”, Elizabeth Chin tại hãng du lịch Fort Lee, kiêm chủ tịch chi hội New York của Hiệp hội Du lịch châu Á Thái Bình Dương, nhận định. “Các chuyến bay bị hủy bỏ. Các tour cũng thế”, bà nói.

Các quan chức y tế ở New York kêu gọi mọi người không nên hoảng sợ nhưng 3 khu Phố Tàu lớn ở Lower Manhattan; Flushing (Queens) và Sunset Park (Brooklyn) đều bị ảnh hưởng không nhỏ. Tại các nhà hàng khu Phố Tàu thuộc Manhattan, nhân viên và chủ sở hữu cho biết kinh doanh đã giảm 50 đến 70% trong 10 ngày qua.

Với New York, Trung Quốc là nguồn khách du lịch lớn thứ hai, chỉ sau Anh. Tính cả nước Mỹ, Trung Quốc là nguồn khách nước ngoài lớn thứ ba năm 2018, theo Hiệp hội Du lịch Mỹ. Trong đó, New York là điểm đến hàng đầu, tiếp theo là Los Angeles.

Tại văn phòng Universal Vision in Flushing, nơi bán tour tham quan Manhattan và thác Niagara hàng ngày, nhân viên cho biết không có đủ khách để lấp đầy những chiếc xe minivan và xe buýt của công ty. Một nhân viên nói hôm thứ hai rằng họ đã xử lý hủy cho 200 đến 300 khách hủy tour tuần này.

Các khách sạn quen thuộc với các công ty lữ hành và đại lý du lịch Trung Quốc cũng cảm thấy khó khăn. Quản lý của Best Western Queens Court ở Flushing cho biết việc hủy phòng đã bắt đầu trước khi có hạn chế đi lại, làm giảm kinh doanh 25% trong hai tuần cuối tháng 1/2020.

Tourism Economics, hãng nghiên cứu du lịch, dự đoán lượng khách Trung Quốc đến Mỹ năm nay giảm 28% và chi tiêu ít hơn 5,8 tỷ USD. STR, một công ty nghiên cứu khác, cho rằng 2020 sẽ là năm không tăng trưởng của các khách sạn tại Mỹ về doanh thu trên mỗi phòng có sẵn. Dự đoán đó được đưa ra sau 9 năm tăng trưởng tương đối mạnh mẽ.

Lượng khách vốn không phải người Trung Quốc đến thăm Phố Tàu khá ít nên không thể thay thế được. Ảnh: NYT

“Không bao giờ là thời điểm tốt cho những thứ như virus corona”, Carter Wilson, Phó chủ tịch cấp cao về tư vấn và phân tích của STR nói “ngành công nghiệp khách sạn của Mỹ hiện dễ bị tổn thương hơn so với 3-4 năm trước”.

Sean F. Hennessey, chuyên gia tại Đại học New York cho biết tác động kinh tế của nCoV với New York có thể sẽ lớn hơn dịch SARS. Vì vào năm 2003, Trung Quốc chiếm chưa đến 2% khách nước ngoài của thành phố. Nhưng giờ thì khác.

“Không chỉ khách Trung Quốc ngày càng nhiều mà họ còn là một trong những khách mang lại lợi nhuận nhất, cho ngành khách sạn và cho toàn thành phố. Họ ở lại lâu hơn và họ có xu hướng tiêu nhiều hơn”, ông nói.

Giờ đây, ở khu Manhattan, Steve Ip, quản lý của Yin Ji Chang Fen, một nhà hàng trên phố Bayard, cho biết việc kinh doanh đã giảm 50%. Andy Wang, quản lý của nhà hàng Taiwan Pork Chop House trên phố Doyers thì nói ông dự trữ nguyên liệu trong nhà bếp ít hơn vì khách thưa hơn.

Phiên An (theo The New York Times)

Nguồn VnExpress