Nghệ An truy tìm 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Sáng nay, Thượng tá Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đang phối hợp với Công an TX. Cửa Lò truy vết, xác minh thông tin 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn.