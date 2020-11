Người dân Hội An dọn bùn non sau lũ

Đã đăng vào 8 Th11, 2020 lúc 13:28 Lượt xem: 1

QUẢNG NAM – Nhiều tuyến đường ven sông Hoài, thành phố Hội An ngập bùn non dầy 10 cm đã được công nhân môi trường, người dân thu dọn, sáng 8/11.

Sáng nay, nước đã rút tại đường Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu, Công Nữ Ngọc Hoa… sau hai đêm một ngày bị ngập. Trên mặt đường và vỉa hè, bùn non màu vàng đỏ phủ lớp dày 10 cm. Trong nhiều nhà dân, bùn non đọng trên nền hơn 2 cm.

Nước rút đến đâu, công nhân môi trường cho xe múc, máy đẩy gạt bùn non trên mặt đường đến đó, sau đó dùng máy bơm nước công suất cao xịt sạch. Những nơi phương tiện cơ giới không vào được, công nhân môi trường dùng trang, cào đẩy và dùng nước rửa sạch.

Công nhân môi trường dùng xe bồn có máy bơm nước công suất lớn xịt bùn đất trên đường Bạch Đằng. Ảnh: Đắc Thành.

Ông Phạm Liên, trú đường Bạch Đằng, phường Minh An cho biết, đêm 6/11 nhà ông nằm bên sông Hoài bị ngập 30 cm cho đến rạng sáng 8/11. “Trận lũ này so với các lần trước nhỏ hơn nhưng khi rút xuống để lại lớp bùn đất dày”, ông nói.

Ông Liên huy động các thành viên trong nhà người dùng cào đẩy bùn, người quét, người dùng máy bơm nước xịt. “Hơn 40 ngày qua, nhà tôi bị ngập nước 5 lần, bùn đất bám vào dọn rất vất vả”, ông nói những đợt lũ vừa qua nước ngập không lớn nhưng bùn non nhiều.

Người dân Hội An dọn bùn non ra khỏi nhà sáng 8/11. Ảnh: Đắc Thành.

Ông Nguyễn Quốc Tiến, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình công cộng Hội An, cho biết sáng nay hơn 100 công nhân đã sử dụng máy xúc bùn, máy bơm nước áp suất cao để dọn bùn đất và thu gom rác thải.

Công nhân môi trường dọn bùn trên vỉa hè đường Bạch Đằng. Ảnh: Đắc Thành.

Đợt lũ này do thượng nguồn chảy về nên lượng rác thải ít, chủ yếu là bùn non. Nước lên đến đâu mang theo bùn non phủ đến đó.

“Dự kiến hôm nay, chúng tôi thu dọn xong trên các tuyến đường ngập bùn của thành phố”, ông nói và cho hay từ đầu tháng 10 đến nay Hội An ngập liên tục. Đây là thứ bảy công ty thu dọn bùn đất và rác thải.

Đắc Thành

Nguồn VnExpress