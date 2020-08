Nhân viên quán bar mắc Covid-19

Đã đăng vào 8 Th8, 2020 lúc 20:40 Lượt xem: 2

QUẢNG NAM – Ban ngày “bệnh nhân 792” vào thăm bố điều trị ở Bệnh viện Đà Nẵng, ban đêm đi làm ở quán bar.

Chiều 8/8, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Quảng Nam thông tin về hai bệnh nhân trên địa bàn, nằm trong số 21 ca nhiễm nCoV vừa được Bộ Y tế công bố.

Nam “bệnh nhân 792″, ở phường Cẩm Phô, thành phố Hội An làm nhân viên quán bar. Từ 17 đến 25/7, hàng ngày anh vào thăm bố điều trị ở khoa Nội thận – Nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng, ban đêm làm việc ở quán bar.

Tại Đà Nẵng, lúc 19h ngày 17/7, anh đến quán bar Hair of the Dog, số 6, Trần Quốc Toản. 21h cùng ngày, anh làm việc tại quán bar Nuna Louge, số 100, Yên Bái và thỉnh thoảng ghé quán bar Kyoto Louge, số 202, Bạch Đằng.

Từ tối 19 đến trưa 20/7, anh gặp mặt bạn bè tại Premier Village Đà Nẵng Resort.

Ở Hội An, ngày 26/7, anh về nhà tại đường Hùng Vương. Trong đêm 27 và rạng sáng 28/7, anh đến quán bar Hair of the Dog, phường Cửa Đại, Hội An. Ngày 28/7 đến 7/8, anh ở nhà, ít tiếp xúc và đi siêu thị gần nhà.

Ngày 5/8, anh được lấy mẫu và cách ly tại nhà. Nhà chức trách xác định 16 người là F1 với bệnh nhân này, cư trú tại thành phố Hội An.

“Bệnh nhân 796″, nam, 56 tuổi, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên làm nghề buôn bán, sống trong gia đình có sáu người.

Trong tháng 7, ông đến bệnh viện Đà Nẵng điều trị. Ngày 23/7, ông xuất viện cùng con trai, về nhà bằng xe máy. Lúc này con trai ông đã tiếp xúc với “bệnh nhân 428”.

Thời gian còn lại, ông ở nhà và tiếp xúc một thầy thuốc đông y đến chữa bệnh. Ngày 5/8, ông được lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn cách ly tại nhà.

Số ca nhiễm mới trong cộng đồng tính từ ngày 25/7 đến nay là 353, ghi nhận tại 13 tỉnh, thành phố và đều có yếu tố dịch tễ liên quan tới ổ dịch tại Đà Nẵng. Trong đó, Quang Nam ghi nhận 63 ca nhiễm.

