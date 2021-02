Nhật ký mùng 7 Tết: Công an truy vết được nguồn lây chùm ca bệnh ở TP Hải Dương

Đã đăng vào 18 Th2, 2021 lúc 10:09 Lượt xem: 1

Sáng 18/2, Bộ Y tế cho biết nước ta không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19. Như vậy, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 2.329 ca Covid-19, trong đó có 1.430 ca mắc do lây nhiễm trong nước.

Từ ngày 27/1 đến nay, cả nước phát hiện 737 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại 13 tỉnh: Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, TP.HCM, Gia Lai, Hải Phòng, Hòa Bình, Bình Dương, Điện Biên, Hà Giang và Hưng Yên. Xem tại đây

Hải Dương vẫn là điểm nóng, dịch đã lan rộng ra toàn bộ 12/12 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Tỉnh này đang có 5 ổ dịch lớn, gồm Chí Linh, Cẩm Giàng, Kinh Môn, Nam Sách và TP Hải Dương. Trong đó, ổ dịch mới tại TP Hải Dương có tính chất phức tạp hơn Cẩm Giàng. Do thời gian ủ bệnh khá lâu nên các trường hợp F0 tại ổ dịch TP Hải Dương đã tiếp xúc với nhiều người, việc truy vết cũng gặp khó khăn vì vào đúng dịp Tết. Xem tại đây

Vào đêm 17/2, TP Hải Dương công bố tìm ra nguồn lây của chùm lây nhiễm SARS-CoV-2 mới, có tính chất phức tạp trong một gia đình, tưởng chừng đã mất dấu F0. TP Hải Dương xin ngừng phương án phong toả. Xem tại đây

Xét nghiệm cho công nhân tại huyện Cẩm Giàng

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương trong ngày 17/2 đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ thiết lập thêm các phòng xét nghiệm giúp tăng khả năng truy tìm F0, phân loại F1, F2 và các ca âm tính.

Tỉnh Hải Dương đề nghị Bệnh viện Bạch Mai thiết lập phòng xét nghiệm tại Bệnh viện dã chiến số 2; Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thiết lập phòng xét nghiệm tại Bệnh viện dã chiến số 1… Xem tại đây

Cũng từ ngày 17/2, người dân ở tâm dịch Chí Linh (Hải Dương) được phát thẻ đi chợ, theo chu kỳ 3 ngày một lần. Đây là biện pháp để địa phương này tiếp tục thực hiện giãn cách, chống dịch Covid-19. Xem tại đây

Giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”, toàn dân chống dịch thì một trưởng phòng ở sở của Hải Dương trốn khai báo y tế và bị phạt 15 triệu đông. Người này tiếp xúc với ca F1 mà sau này chuyển F0. Xem tại đây

Thẻ vào chợ của người dân Chí Linh

Hà Nội quyết định xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ người về từ Hải Dương. Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng đề nghị các đơn vị tập trung mở rộng xét nghiệm, theo dõi sức khỏe đối với người dân từ tỉnh Hải Dương về Hà Nội từ 0h ngày 2/2 trở lại đây. Xem tại đây

Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra quyết định cách ly tòa nhà có địa chỉ số 23 Phan Chu Trinh do có liên quan đến 3 ca bệnh Covid-19 là BN 2229 (BN người Nhật tử vong ở khách sạn Somerset West point) và BN 2234 (cô gái 25 tuổi đồng nghiệp) và BN 2240 (BN người Nhật Bản). Theo điều tra dịch tễ, ngày 2/2, ba BN này đã họp cùng nhau ở văn phòng tại địa chỉ 23 Phan Chu Trinh. Xem tại đây

Công tác phòng chống dịch tại khu vực khách sạn Somerset West point (phường Quảng An, quận Tây Hồ), nơi đang được phong toả

Liên quan tới bệnh nhân người Nhật, Hà Nội đóng cửa phòng khám Raffles Medical từng đến trước khi tử vong do chưa thực hiện đúng các hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19. Xem tại đây

Ông Nguyễn Đình Khuyến – Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, lực lượng chức năng đã giải phẫu tử thi để xác định nguyên nhân đột tử của chuyên gia Nhật Bản mắc Covid-19 vào ngày 14/2.

Sáng 17/2, tòa nhà R2 chung cư Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu) bị phong tỏa do có người Hàn Quốc tử vong. Tới buổi chiều cùng ngày, UBND TP Hà Nội cho biết, người đàn ông này có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Xem tại đây

TP.HCM ngày 17/2 đã tiếp nhận hơn 2.000 người khai báo y tế đến từ các vùng dịch trong nước tại sân bay, ga tàu, bến xe… sau 1 ngày triển khai. 2.134 trường hợp đã khai báo. Trong đó, 60 người chuyển cách ly tập trung, 10 người cách ly tại nhà, 2.064 người tự theo dõi sức khỏe. Xem tại đây

Khai báo y tế tại Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM). Ảnh: Liên Anh

Thành phố lớn nhộn nhịp trở lại

Người dân đã trở lại làm việc vào sáng 17/2. Ngay từ sáng sớm giao thông trên các tuyến đường dẫn vào trung tâm TP đã bắt đầu nhộn nhịp nhưng không xảy ra kẹt xe. Xem tại đây

Sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, do ảnh hưởng dịch Covid-19, các lễ hội đều ngừng hoạt động, đền chùa đóng cửa, khách mua buôn ít hơn nên giá hoa tươi rớt giá thê thảm. Người dân Hà thành thay vì mua hoa Trung Quốc đang rủ nhau mua tươi nội địa ủng hộ bà con nông dân. Xem tại đây

Đường Cộng Hòa (Quận Tân Bình) hướng vào trung tâm TP và sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt xe ngày đi làm trở lại

Do dịch diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng giả mạo chỉ đạo của cơ quan chức năng khiến tình hình thêm phức tạp. Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệu tập 3 người đăng tải thông tin giả mạo công văn của UBND tỉnh về việc cho học sinh nghỉ học do dịch Covid-19. Xem tại đây