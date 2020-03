Đã đăng vào 11 Th3, 2020 lúc 16:25 Lượt xem: 3

Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẵn sàng làm xét nghiệm virus corona chủng mới sau khi tiếp xúc với các nhà lập pháp ở quốc hội Mỹ và nhiều người trong số này đã tự cách ly. Tuy nhiên, chủ nhân Nhà Trắng khẳng định ông vẫn khỏe. “Tôi không nghĩ đây là chuyện gì lớn lắm. Tôi sẽ làm xét nghiệm”, ông Trump nói với các phóng viên ở đồi Capitol sau khi gặp gỡ các thượng nghị sĩ Cộng hòa ngày 10/3.

Ông Trump nói sẵn sàng làm xét nghiệm Covid-19

“Tôi không thấy có lý do gì – Tôi cảm thấy cực kỳ tốt. Tôi cảm thấy rất tốt, nhưng tôi nghĩ chuyện chẳng có gì to tát mà đi xét nghiệm…”, ông Trump nói thêm. “Nhưng, một lần nữa, tôi đã trao đổi với bác sĩ Nhà Trắng – một người tài năng. Ông ấy bảo ông ấy không thấy có lý do để làm như thế. Không có triệu chứng, không có gì cả”.

Những lời trên được Tổng thống Trump đưa ra sau khi Thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham cho biết trong một thông cáo đêm 9/3 rằng, ông Trump “không làm xét nghiệm Covid-19 bởi vì ông không tiếp xúc gần với bất kỳ ai được xác định là bệnh nhân Covid-19, và ông cũng không có triệu chứng nào”.

Grisham khẳng định, hiện Tổng thống Trump “vẫn có sức khỏe tuyệt vời, và bác sĩ của ông sẽ tiếp tục theo dõi ông sát sao”.

Đến nay, ba thành viên Cộng hòa ở Hạ viện tiếp xúc gần với Tổng thống đã thông báo có kế hoạch tự cách ly trước nguy cơ lây nhiễm tiềm tàng từ một bệnh nhân Covid-19.

Nghị sĩ Doug Collins của bang Georgia, người bắt tay ông Trump hôm 6/3, và nghị sĩ Matt Gaetz của bang Florida, người đi cùng trên chuyên cơ Không lực 1 và đi cùng xe của ông Trump hôm 9/3, cho biết họ được thông báo đã tiếp xúc với một nhân vật tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC), người mà sau này đã phải nhập viện vì nhiễm Covid-19.

Nghị sĩ Mark Meadows bang Bắc Carolina cũng quyết định tự cách ly như một biện pháp đề phòng dù ông xét nghiệm âm tính với virus corona chủng mới.

Thanh Hảo

Nguồn Vietnamnet.vn