Phà biển Cần Giờ – Vũng Tàu ngày đầu hoạt động

Tuyến phà đã giảm thời gian từ Cần Giờ đi Vũng Tàu từ 3 giờ 30 phút bằng đường bộ chỉ còn nửa tiếng. Ngoài đáp ứng nhu cầu cho người dân, phà còn giảm áp lực cho đường bộ, nhất là cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây và quốc lộ 51 (Đồng Nai).

Tuyến vận tải cũng rút ngắn thời gian từ Long An, Tiền Giang đến Vũng Tàu so với đi đường bộ. Người dân hai tỉnh này có thể đi từ huyện Cần Giuộc (Long An) qua phà Cần Giờ – Cần Giuộc, đi tiếp khoảng 40 km đến bến Tắc Suất. Tổng thời gian khoảng 2 giờ 30 phút.