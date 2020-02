Phái đoàn WHO lên đường tới Trung Quốc

Đã đăng vào 10 Th2, 2020 lúc 10:57 Lượt xem: 8

Nhóm các chuyên gia y tế do WHO dẫn đầu hôm qua lên đường tới Bắc Kinh để hỗ trợ Trung Quốc trong bối cảnh bùng phát virus corona.

“Tôi vừa có mặt tại sân bay để tiễn các thành viên của nhóm tiên phong thực hiện nhiệm vụ quốc tế về nCoV (chủng virus corona mới) do WHO dẫn đầu tới Trung Quốc. Đứng đầu là Bruce Aylward, chuyên gia giàu kinh nghiệm trong các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trước đây”, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đăng trên Twitter.

Sylvie Briand, lãnh đạo cơ quan Phòng chống Rủi ro Truyền nhiễm Toàn cầu tại WHO, trước đó cho biết tổ chức này đã thảo luận về danh sách gồm 15 chuyên gia y tế được cử đến Trung Quốc hỗ trợ. Ghebreyesus hôm 8/2 nói rằng ông hy vọng các thành viên của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng thuộc phái đoàn lần này.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trong một cuộc họp báo ở Geneva, Thuỵ Sĩ, hôm 6/2. Ảnh: Reuters.

Dịch viêm phổi cấp do nCoV khởi phát từ thủ phủ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc từ tháng 12/2019. Dịch đã lan ra 31 tỉnh thành của Trung Quốc đại lục và 26 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Đến nay, số người chết do dịch đã tăng lên 910, số ca nhiễm bệnh tăng lên hơn 40.000.

Mike Ryan, chuyên gia cấp cứu hàng đầu của WHO, hôm 8/2 nhận định số ca tử vong và nhiễm nCoV được báo cáo hàng ngày ở Trung Quốc hiện ở mức “ổn định”, có thể phản ánh hiệu quả của các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt. WHO ngày 30/1 đã tuyên bố đây là trường hợp khẩn cấp toàn cầu.

Các nước có bệnh nhân viêm phổi do nCoV. Bấm vào hình để xem chi tiết.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)

Nguồn VnExpress